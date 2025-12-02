Gizemli ziyaretçinin "kalp atışları" gözlemlendi

Gizemli gök cismi 3I/ATLAS üzerine yapılan yeni gözlemler, yapının doğal bir kuyrukluyıldız mı yoksa uzay gemisi mi olduğu yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yaz boyunca Güneş Sistemi’nden geçen ve NASA tarafından “kuyruklu yıldız” olarak sınıflandırılan 3I/ATLAS, bilim insanlarının kafasını karıştırmaya devam ediyor.

En son keşif, cismin davranışlarında tekrarlayan, kalp atışı benzeri bir ritim olabileceğini gösteriyor. Bu bulgu, daha önce NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı’nın (JPL) yayımladığı ve cisme ait yörünge verilerinde “kütle çekiminden bağımsız hızlanma” gözlendiğini belirten raporların ardından geldi.

CİSMİN ETRAFINDA “NABIZ” GİBİ ATAN YAPI

Astrofizikçi Avi Loeb, 3I/ATLAS’ı yakın takibe almış durumda. Loeb, son blog yazısında cismin etrafındaki ışığın düzenli aralıklarla “nabız” gibi attığını gösteren bir yapıya sahip olabileceğini öne sürdü.

Loeb, “3I/ATLAS’ın ışığında 16,16 saatlik bir periyotla değişen titreşimli bir parlaklık gözlendi.” dedi.

Loeb’e göre, son bir ayda elde edilen görüntüler cismin etrafında çoklu ışık jetleri yapısı bulunduğunu doğruladı. Bilim insanı, “Eğer jetlerdeki kütle kaybı periyodik olarak artıyor ve azalıyorsa, oluşan koma da Güneş ışığını yansıtma şeklinde ritmik bir değişim gösterecektir.” diye belirtti.

19 ARALIK'TAKİ YAKLAŞMA TARİHİ BİR FIRSAT OLABİLİR

Harvard profesörü Loeb, cismin 19 Aralık 2025 tarihinde Dünya’ya en yakın noktasına ulaşacağını ve bunun “insanlık tarihinin olası en yakın dünya dışı teknoloji karşılaşması” olabileceğini savunuyor.

Loeb’e göre 3I/ATLAS, Dünya’ya 269 milyon kilometre kadar yaklaşacak. Bu mesafe, bugün görüntülenen jet yapılarının boyutunun yaklaşık 100 katı.

Bu nedenle Loeb, cismin Hubble ve James Webb teleskopları için “benzersiz bir gözlem hedefi” oluşturduğunu belirtiyor.

AYLARDIR DEVAM EDEN 3I/ATLAS TARTIŞMASI

3I/ATLAS’ı çevreleyen tartışmalar, nesnenin gerçekten bir kuyruklu yıldız mı yoksa yapay bir uzay aracı mı olduğu sorusu etrafında yoğunlaşıyor.

NASA resmi olarak cismi “kuyruklu yıldız” olarak sınıflandırsa da, tespit edildiği tarihten bu yana kuyruklu yıldızların doğal davranışlarına aykırı olarak tanımlanan gözlemler spekülasyonları artırdı.

Astrofizikçi Avi Loeb’ün son analizleri, cismin olası bir mekanik ya da yapay süreçle üretilmiş olabileceğini öne sürerken diğer bilim insanları bunun olağan dışı ama doğal bir buharlaşma davranışı olduğunu savunuyor.