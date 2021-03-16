Gizli modda takibi sürdüren Google'a 5 milyar dolarlık dava

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Chrome'daki gizli mod özelliği aslında gizli değil.



Chrome'un geliştiricisi Google'a gizli modda takibe devam ettiği için dava açıldı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde açılan davada Google'dan 5 milyar dolar tazminat ödenmesi isteniyor.



Davacıların temel argümanı ise Google'ın gizli mod özelliği üzerinden internete giren kullanıcılara takip edildiklerini bildirmemesi. Hatta davaya dosyasına göre siz takip edilmemek için beyanda bulunsanız dahi Google sizleri takip etmeye devam ediyor.

Google'daki bir açık nedeniyle bu bilgilerin dışarı sızdığı belirtiliyor. 5 milyar dolarlık dava sızıntıdan etkilenmiş potansiyel mağdurlara 5'er bin dolarlık tazminat öngörüyor.



GOOGLE'A GÖRE BİR PROBLEM YOK



Google ise kullanıcıların gerektiği kadar bilgilendirildiği görüşünde. Google açılış sayfasında üçüncü parti internet sitelerinin takibe devam edebileceğini aktarıyor.

