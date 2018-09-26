Gmail'in yakın zamanda kullanıma sunduğu Smart Reply (Akıllı Yanıt) özelliği, makine öğrenmesinin gücünü kullanarak size gelen e-postalara otomatik yanıtlar oluşturmayı hedefleyen bir sistem. Bu otomatik cevaplar bazen oldukça uygun olmaları sebebiyle bize yardımcı oluyor, bazen de bu durum ürkütücü seviyelere ulaşabiliyor.



"Teşekkürler." veya "Tamam. Benim için uygun." gibi kısa yanıtları otomatik olarak oluşturarak zaman kazandıran bu sistem görünüşe göre mail trafiğini yönetme konusunda bizlere faydalı olma konusunda başarılı. Öyle ki, artık Gmail üzerinden atılan 10 e-postadan biri Smart Reply tarafından yazılıyor.



Wall Street Journal'ın ortaya çıkardığı raporlar ile Google'a ulaşan CNET, bu verilerin teknoloji devi tarafından doğrulandığını belirtiyor. Akıllı Yanıt özelliği, Smart Reply adı altında Google tarafından deneysel bir Gmail istemcisi olarak geliştirilen Inbox uygulamasına 2017 yılında giriş yapmış ve Inbox kullanıcılarının verdiği yanıtların %12'sini yazmayı başarmıştı. Ancak Inbox istemcisinin sahip olduğu kullanıcı kitlesi, Gmail kullanıcı kitlesi olan 1 milyar gibi bir sayıyı temsil etmek açısından yetersiz. Bunun yanında Google, geçtiğimiz günlerde Inbox uygulamasını Mart 2019'da kullanıma kapatacağını açıkladı.



Google'ın ürün denetim direktörü Ajit Varma, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada Akıllı Yanıt özelliğinin kullanıcılardan da olumlu geri bildirim aldığının altını çizdi. Bunun yanında akıllı telefonunuz üzerinde Gmail kullanıyorsanız, bu özelliği kapatma özgürlüğüne sahipsiniz. Google'ın makinelerinin konuşmalarınıza otomatik yanıtlar oluşturuyor olması sizi rahatsız ediyorsa, önümüzdeki haftalarda Akıllı Yanıt'ı Gmail'in masaüstü websitesinde de kapatma seçeneğine kavuşabileceksiniz.