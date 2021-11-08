GoArt Metaverse: Cebinizdeki Zaman Kapısı

GoArt Metaverse, fiziksel evrenin geçmişini, tarihsel gerçekliğin sunduğu olanaklardan yola çıkarak kurgulanan "dijital ikize" dönüştürüyor. Avatarların yaşam bulduğu, "Augmented Reality" ve "Virtually Reality" teknolojilerinin "NFT Market Place" ile entegre edildiği, son dönemin gözde oyun modeli “Play To Earn” yerine "Move to Earn" kavramını ön plana koyan GoArt Metaverse, farklı platformlarda çıkartmayı planladığı ürünlerle kurgusal evreni geliştirerek kullanıcılarına sunmayı hedefliyor.



Avatarınız ile varolduğunuz GoArt Metaverse, dünyanın çeşitli bölgelerinde açtığımız, mimari, sanatsal veya kültürel özelliklere sahip yüzlerce zaman kapısını barındırıyor. "GoArt Metaverse", NFT sistemiyle giydirilebilen, satın aldığınız ya da aktiviteleriniz neticesinde elde ettiğiniz çeşitli objelerle donatabildiğiniz avatarınıza özgü bir koleksiyon oluşturabileceğiniz bir evreni tanımlıyor.

Bu evrende kendi alanlarınızı oluşturarak, farklı zaman dilimlerinin özelliklerine uygun bir şeklide tasarlanmış mimari eserlere, yaşam alanlarına sahip olabilirsiniz. Sahip olduğunuz yaşam alanlarına arkadaşlarınızı davet edebilir, kültürel aktiviteler gerçekleştirebilir ve avatarınızın diğer avatarlarla etkileşimde olmasını sağlayabilirsiniz. GoArt Metaverse aynı zamanda diğer avatarlarla rekabet halinde olacağınız bir ortam tasarlıyor.

Ödüllendirme, başarı sıralaması ve kazanılan NFT’lerin özellikleriyle avatarların yarışacağı bu platformda eğlenmek ve kazanmak için hayal gücünüzü kullanmanız ve hareket etmeniz bekleniyor. GoArt Metaverse platformunu diğer metaverselerden ayıran en büyük özelliği burada devreye giriyor. Tarihsel bir ikizini yarattığımız döneme olan yolculuğunuzda, avatarınız için "zamanın ötesinde bir dünya” tasarlanıyor.



GoArt NFT Marketplace ile entegre edilen "Move to Earn" sistemiyle arttırılmış gerçeklik düzleminde hareket ettikçe kazandığınız GoArc’ları kullanabileceğiniz bir ekosistem inşa ediliyor.

Her bir seviyeye göre karşılaştığınız görevleri tamamlayarak kazandığınız GoArc para birimi ile avatarınızın her platformda daha özgür ve ayrıcalıklı olmasını sağlayabilir, kendi zaman kapınızı kullanarak özgün zaman yolculuk deneyim alanları oluşturabilirsiniz.



GoArt Metaverse, zaman kapılarıyla, NFT Market Place ile ve oyunlaştırma kurgusuyla kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Zamanda yolculuk yapıp dünyanın birçok noktasında bulunan metaverse kullanıcılarıyla aynı konser alanını paylaşabilir, sanat galerini gezebilir hatta kendi deneyim alanlarınızda bu etkinliklere ev sahipliği yapabileceksiniz.

Zamanın ötesinde bu kurgusal evrende tarih, sanat, müzik ve oyun içeriklerini keşfetmeye başlamak için uygulama marketlerinden GoArt Metaverse’ü ücretsiz olarak indirebilir ve erken kullanıcı olanaklarından yararlanabilirsiniz.