God of War Ragnarök'a DLC geliyor: Hikaye devam edecek

Yeni bir söylenti, PlayStation ve geliştirici Santa Monica Studio'nun God of War Ragnarok için DLC oluşturduğunu iddia etti.

GOD OF WAR RAGNARÖK SATIŞ REKORLARI KIRDI





2022'nin sonunda PlayStation 5 ve PlayStation 4'te piyasaya sürülmesinin ardından Ragnarok, eleştirmenler ve hayranlar tarafından iyi karşılanmakla kalmayıp PlayStation için satış rekorları kırarak Sony için büyük bir hit oldu.

Şimdi, Sony hikayeye devam edilmesini sağlayan bir içerik yayınlayarak bu başarıdan daha fazla para kazanmak istiyor gibi görünüyor.



Sosyal medyada The Snitch adını kullanan bir kullanıcı God of War Ragnarok DLC'sinin yolda olduğunu iddia etti.



Bu eklentinin ne zaman yayınlanacağı veya neyle ilişkili olacağı gibi başka hiçbir bilgi verilmedi.



Ragnarok Sony için inanılmaz derecede iyi sattı ve halihazırda PlayStation tarihinin en çok satan birinci parti oyunlarından biri.



Bu nedenle, bu genişleme paketini satın almak isteyecek geniş bir oyuncu kitlesi var. PlayStation'ın diğer birinci parti sürümleri de geçmişte DLC paket ile genişletilmişti.



Marvel's Spider-Man, Horizon Forbidden West ve Ghost of Tsushima gibi oyunların hepsi DLC paketler ile birlikte kendi genişletilmiş içeriklerine kavuştu.



GOD OF WAR RAGNARÖK YÖNETMENİ DAHA ÖNCE DLC'Yİ REDDETTİ



Bu Geçen yıl Ragnarok'un piyasaya sürülmesinin ardından, yönetmen Eric Williams oyun için DLC'nin muhtemelen gerçekleşmeyeceğini öne sürdü.



Williams bunu tamamen reddetmese de, Santa Monica Studios'un oyuna ekleyeceği ve ana oyuna dahil etmediği başka bir şey olduğunu düşünmüyor gibiydi. Bu nedenle, Ragnarok üzerindeki geliştirmenin, sürekli güncellemeler ve yamalar yayınlamak dışında, lansmandan sonra muhtemelen devam etmeyeceğini belirtti.



GOD OF WAR DİZİ OLACAK



İleriye dönük olarak, Ragnarok için DLC gerçekleşmese bile PlayStation'ın God of War serisi için hala birçok planı olduğu belirtildi.



Şu anda, 2018'in God of War'una dayanan bir TV dizisi geliştiriliyor. Ayrıca, Ragnarok'un sona ermesi, ileride daha fazla God of War video oyununun piyasaya sürülmesi için açık kapı bıraktı.

Şu ana kadar yeni bir God of War oyunu duyurulmadı, ancak Santa Monica Studio'daki son iş ilanları yeni bir oyunun yolda olabileceğini gösteriyor.