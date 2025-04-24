"Gök Sarayı" için yeni görev: Çinli taykonotlar çölden fırlatıldı

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda görev yapacak sekizinci taykonot ekibi yola çıktı.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Çın Dong, Çın Congrui ve Vang Cie'yi taşıyan Şıncou-20 uzay mekiği, Long March 2F roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Taykonotlar, Şıncou-19 mekiğiyle 30 Ekim 2024'te istasyona gönderilen ve 6 aydır görev yapan taykonot ekibinden görevi devralacak.

Seferin komutanlığını üstlenecek 46 yaşındaki Çın Dong, 2016'da katıldığı "Şıncou-11" seferinde Tiengong-2 uzay laboratuvarında 33 gün geçirmiş, 2022'deki "Şıncou-14" seferinde ise Tiengong uzay istasyonunda 6 ay görev yapan taykonot ekibi içinde yer almıştı.

Taykonotlar Çın Congrui ve Vang Cie ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer alacak.

Çın'ın daha önce Çin Hava Kuvvetleri'nde pilotluk, Vang'ın ise Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'nde mühendislik yaptığı kaydedildi.

