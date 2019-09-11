Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Bursa Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde yapılan, Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim alanı Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezinin (GUHEM) 23 Nisan 2020'de açılması hedefleniyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 13 bin 500 metrekarelik alanda projelendirilen GUHEM'in, tamamlandığında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ilk 5 tesisi arasına gireceği bildirildi.



Merkezin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle, 23 Nisan'da Science Expo’nun kapanışının ardından yapılacağı öğrenildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, GUHEM'de incelemelerde bulundu.



Burada açıklama yapan Aktaş, merkezin faaliyete geçtiğinde sadece Türkiye'de değil dünyada da tanınan bir yatırım olacağını söyledi.



"ÖNEMLİ BİR ARTI DEĞER SAĞLAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"



Merkezi salt uzay ve havacılık alanı olarak tanımlamanın yanlış olacağını, projenin ilerleyen günlerde kentin en önemli turizm değerlerinden biri haline geleceğini vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:



"Bina içerisinde Bursa Havacılık Akademisi de kurgulandı. Bu işe ilgisi olan, vizyonu bulunan çocuklarımızın varlığı bizim için büyük güç. Yüksek teknoloji ve havacılığın gelişmesi adına önemli bir artı değer sağlayacağımızı düşünüyorum. Uçuşun rüyası, çocuk galerisi, uçuşun anatomisi, havadan hafif deney düzenekleri, havadan ağır deney düzenekleri, roket, uzay katı düzenek alanları ve Bursa Havacılık Akademisi ile burası inşallah saat gibi işleyen bir sisteme sahip olacak."



Aktaş, GUHEM'in açılışı için genel olarak çocuk ve gençlere hitap ettiği için 23 Nisan'ı hedeflediklerine işaret ederek, "Bu özel projemizin startını, sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte vermek isteriz. Bursa ve ülke ekonomisine şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi.



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay ise açıklamasında, "GUHEM aracılığıyla hem üretimde hem de ihracatta yeni nesil teknolojilerin devreye alındığı bir yapıyı oluşturarak, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Burada dünyanın birçok bölgesinden ortaklarımız var. Washington’da faaliyet gösteren havacılık müzesi Smithsonian, paydaşlarımız arasında. Kanadalı firma tüm iç dizaynı şekillendirdi. İnşallah bu eserimiz tamamlandığında Avrupa'nın en iyisi olacak, dünyada da ilk 5 arasında bulunacak." diye konuştu.



Burkay, merkezin içerik zenginliğinin yanı sıra Bursa’nın kent kimliğine katkı sağlayacak mimariye sahip olduğunu aktardı.