Gökyüzünde 22 saat: Airbus'ın yeni devi ilk kez havalandı

Şirketin açıklamasına göre özel test ekipmanlarıyla donatılan uçak , Fransa'nın Toulouse kentindeki tesislerden havalandı ve 3 saat 43 dakika süren uçuş sırasında yaklaşık 12 bin 500 metre irtifaya ulaştı.

"Ultra Long Range" (ultra uzun menzil) anlamına gelen ULR sınıfındaki uçaklardan 12 adet sipariş veren hava yolu şirketi Qantas, bu model sayesinde Sidney ile Londra arasında aktarmasız seferler düzenlemeyi planlıyor.

Airbus, ilk A350-1000ULR uçağını Nisan 2027'de Qantas'a teslim etmeyi hedefliyor. Havayolu şirketi başlangıçta bu hattı 2025 yılında açmayı planlamıştı.

18 BİN 500 KİLOMETRE MENZİL

Test uçuşları, A350 ailesinin mevcut versiyonlarında yapılan değişikliklerin sertifikasyon sürecinin başlangıcını oluşturuyor. Uçağa eklenen ilave yakıt tankı sayesinde menzil yaklaşık 18 bin 500 kilometreye çıkarıldı. Bu kapasite, Sidney-Londra hattının yaklaşık 17 bin kilometrelik mesafesinin tek seferde kat edilmesini mümkün kılacak.

EN YAKIN RAKİBİ BOEİNG'İN 777-8 MODELİ

A350-1000ULR'nin en önemli rakibi, ABD'li üretici Boeing tarafından geliştirilen Boeing 777-8 olarak görülüyor. Boeing 777-8'in yaklaşık 16 bin 200 kilometre menzile sahip olması planlanırken, Airbus'ın yeni modeli 18 bin 500 kilometreye ulaşarak ticari havacılıkta yeni bir rekor hedefliyor.

Halihazırda dünyanın en uzun ticari uçuşu ise Singapore Airlines tarafından Singapur-New York arasında gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 15 bin 350 kilometrelik bu uçuş 18 saati aşkın sürüyor. Qantas'ın "Project Sunrise" adı verilen projesi hayata geçtiğinde, Sidney-Londra ve Sidney-New York gibi rotalar dünyanın en uzun aktarmasız yolcu uçuşları arasına girecek.