Gökyüzünde muhteşem buluşma: En parlak iki gezegen "öpüşecek"

Perseid meteor yağmuru zirveye yaklaşırken, iki parlak gezegen gece gökyüzünde muhteşem bir gösteriye imza atıyor. Gökyüzündeki en parlak iki gezegen olan Venüs ve Jüpiter, yarın sabah erken saatlerde bir birleşme oluşturacak.

İki gezegen birbirine çok yakın görüneceği için iyi bir görüşe ve bir teleskop veya dürbüne sahip olanlar, Jüpiter'in bulutları ve hatta belki de Büyük Kırmızı Leke gibi ayrıntıları bile görebilirler.

NASA'nın aylık gökyüzü gözlem rehberinde, Venüs ile güneş sistemimizin en büyük gezegeni olan gaz devi Jüpiter'in buluşması, ağustos ayının en önemli gökyüzü gözlem olaylarından biri olarak belirtildi. Gökyüzü gözlemcileri, ay boyunca gökyüzünde “dambıl nebula” olarak adlandırılan bulutsuyu da görebilecek.

Gezegen kavuşumu, en az iki gezegenin, Dünya'dan bakıldığında gökyüzünde birbirine yakın göründüğü astronomik bir olay.

Gezegenler gerçekte birbirlerinden on milyonlarca kilometre uzakta olsalar da bu olaylar astronomlar ve amatör gökbilimciler için güneş sistemimizdeki birden fazla dünyayı aynı anda görebilme fırsatı sunar.