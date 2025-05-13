Google,10 yıl sonra logosunu değiştirdi: İşte yeni tasarım

Teknoloji devi Google, yaklaşık 10 yıl sonra logosunda değişikliğe gitti. Şirketin ikonik kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renklerini koruyan yeni tasarım, bu kez keskin sınırlar yerine yumuşak geçişlerle (gradyan) dikkat çekiyor.

Yalnızca iOS cihazlar ve Google Pixel telefonlarında aktif hale gelen yeni “G” logosu, ilk etapta sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle buluştu.

Web sürümünde ve diğer Android cihazlarda ise hâlâ eski logo kullanılmaya devam ediyor.

2015'TEN BU YANA İLK



Google, en son 2015 yılında logosunda büyük bir değişikliğe gitmişti. O dönemde serifli yazı tipi terk edilerek daha sade, düz çizgilere sahip bir yazı tipi benimsenmiş; ardından markanın dört rengini barındıran dairesel “G” simgesi tanıtılmıştı.

Bu son değişiklik ise daha sade ama modern bir dokunuş taşıyor. Gradyanlı renk geçişleri sayesinde logoya derinlik katılırken, bu yeni estetik anlayışın Google’ın yapay zekâ ürünü Gemini ile de uyumlu olduğu görülüyor.

Google’ın bu logo güncellemesi, şirketin tasarım vizyonunda daha doğal, akışkan ve organik bir estetiğe yöneldiğine işaret ediyor. Renkler arasındaki geçişler, keskin çizgilerin yerini alırken, kullanıcı deneyiminde de daha yumuşak bir his yaratıyor.