Google 200 kişiyi işten çıkaracak



The Information'ın haberine göre, Google Salı günü satış ve ortaklıklardan sorumlu küresel iş biriminde yaklaşık 200 kişiyi işten çıkardı.



Büyük teknoloji oyuncuları harcamalarını veri merkezlerine ve yapay zeka geliştirmeye yönlendirirken, diğer alanlardaki yatırımlarını azaltıyor.



Google yaptığı açıklamada, "daha fazla işbirliği sağlamak ve müşterilerimize hızlı ve etkili bir şekilde hizmet verme yeteneğimizi genişletmek için" ekipler arasında az sayıda değişiklik yaptığını söyledi.

The Information geçtiğimiz ay Google'ın Android platformunu, Pixel telefonlarını ve Chrome tarayıcısını barındıran platformlar ve cihazlar biriminde yüzlerce çalışanı işten çıkardığını bildirmişti.



Ocak 2023'te Google'ın ana şirketi Alphabet, 12.000 kişiyi ya da küresel işgücünün %6'sını işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu. Şubat ayında yapılan bir başvuruya göre, 31 Aralık 2024 itibariyle 183.323 çalışanı vardı.