Google 25. yaş gününü Doodle tasarımı ile hatırlattı (Google kurucusu kimdir, ne zaman kuruldu?)

Google 25. yaş gününü Doodle tasarımı ile hatırlattı. Doğum günü için hazırlanan Doodle, Google'ın 25 yıllık logo gelişimini içeriyor. Peki, Google kurucusu kimdir, ne zaman kuruldu?

Google 25. yaş gününü Doodle tasarımı ile hatırlattı (Google kurucusu kimdir, ne zaman kuruldu?)

Arama devi bugün 25. yaşını özel bir doodle ile kutluyor. Bugünün 'ı Google'ı G25gle'ye dönüştüren bir GIF ile birlikte geliyor. Yıl dönümüne özel olarak hazırlanan Doodle tasarımına tıklayan kullanıcılar, "Bugünkü Doodle, Google'ın 25. doğum gününü kutluyor. Yıllardır bizimle aradığınız için teşekkür ederiz!" notuyla karşılaşıyor. 

Google 25. yaş gününü Doodle tasarımı ile hatırlattı (Google kurucusu kimdir, ne zaman kuruldu?) - 1

GOOGLE'IN KURUCULARI VE KURULUŞ TARİHİ

Google, 4 Eylül 1998'de kuruldu ancak 27 Eylül 2005'te yıldönümünü kutlamaya başladı.

Google, 90'lı yılların sonlarında Stanford Üniversitesi'nin bilgisayar bilimleri programında tanışan doktora öğrencileri Sergey Brin ve Larry Page tarafından kuruldu. İkisi, World Wide Web'i daha erişilebilir bir yer haline getirmek gibi benzer bir vizyonu paylaştıklarını kısa sürede öğrendi. 

İkili, PageRank adlı bir algoritma geliştirerek, web sitelerini önem sırasına göre sıraladılar. Bu algoritma, Google’ın arama motorunun temelini oluşturdu.

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