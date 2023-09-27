Google 25. yaş gününü Doodle tasarımı ile hatırlattı (Google kurucusu kimdir, ne zaman kuruldu?)

GOOGLE'IN KURUCULARI VE KURULUŞ TARİHİ

Google, 4 Eylül 1998'de kuruldu ancak 27 Eylül 2005'te yıldönümünü kutlamaya başladı.

Google, 90'lı yılların sonlarında Stanford Üniversitesi'nin bilgisayar bilimleri programında tanışan doktora öğrencileri Sergey Brin ve Larry Page tarafından kuruldu. İkisi, World Wide Web'i daha erişilebilir bir yer haline getirmek gibi benzer bir vizyonu paylaştıklarını kısa sürede öğrendi.

İkili, PageRank adlı bir algoritma geliştirerek, web sitelerini önem sırasına göre sıraladılar. Bu algoritma, Google’ın arama motorunun temelini oluşturdu.