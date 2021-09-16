Google 3 ülkeyi birbirine bağladı

Dünya teknoloji devi Google, yeni okyanus altı internet kablosu ile iki kıtayı birleştirmeye hazırlanıyor.

6 bin 250 kilometre uzunluğundaki yeni jenerasyon fiber optik kablo, saniyede 350 terabit veri aktarma kapasitesine sahip. Gelecek yıl hizmete girecek kabloya yazılım dünyasının öncü isimlerinden Grace Hopper'ın ismi verildi.

Hopper, yazılımlardaki hatalar için "bug" ifadesini ilk kullanan kişi olarak da tarihe geçmişti.

Business Insider'da yer alan habere göre, yeni kablo ile uluslararası internet veri trafiğinin daha da hızlandırılması hedeflenyor.



Şirket, bu amaçla önümüzdeki Atlas Okyanusu altından Amerika ve Afrika kıtalarını bağlayacak yeni fiber optik kabloları da döşeyecek.