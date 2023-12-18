Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl açılır?

DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?



Android Deprem Uyarı Sistemi, kullanıcılar depremin merkezine ne kadar uzaklıktaysa o kadar erken gönderiliyor. Bu sistemin çalışması için Android kullanıcılarının "Deprem uyarıları" özelliğini seçerek hassas konumlama özelliğini aktif etmesi gerekiyor.



ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?



Bu sistemi kullanıma açmak için telefonunuzun ayarlar bölümüne gelin. Arama alanına "konum" yazarak, bu sekmeyi açın.



KONUM > GELİŞMİŞ > DEPREM UYARILARI'na dokunun.



Açılan ekranda, "Deprem Uyarıları" ekranına basınız. Eğer açık ise deprem uyarıları kullanıma açık anlamına geliyor. Aktif değilse bu ekran aracılığıyla aktif hale getirebilirsiniz.