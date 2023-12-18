Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl açılır?

Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen depremler ardından deprem uyarısı sistemiyle ilgili araştırmalar başladı. Yaşanacak sarsıntıları önceden haber veren deprem uyarı sistemi uygulamasının nasıl çalıştığı merak ediliyor. Peki, Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl çalışıyor?

Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl açılır?

2021 yılında, Android cihazların donanımını kullanarak deprem algılama ağını oluşturmak için yeni bir sistem tasarladı. Bu ücretsiz sistem, depremden etkilenen bölgedeki insanların, bir deprem meydana gelmeden saniyeler önce uyarı alabilmesini amaçlıyor.

Google Android deprem uyarı sistemi nedir, nasıl açılır? - 1

DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Android Uyarı Sistemi, kullanıcılar depremin merkezine ne kadar uzaklıktaysa o kadar erken gönderiliyor. Bu sistemin çalışması için Android kullanıcılarının "Deprem uyarıları" özelliğini seçerek hassas konumlama özelliğini aktif etmesi gerekiyor.

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Bu sistemi kullanıma açmak için telefonunuzun ayarlar bölümüne gelin. Arama alanına "konum" yazarak, bu sekmeyi açın.

KONUM > GELİŞMİŞ > DEPREM UYARILARI'na dokunun.

Açılan ekranda, "Deprem Uyarıları" ekranına basınız. Eğer açık ise deprem uyarıları kullanıma açık anlamına geliyor. Aktif değilse bu ekran aracılığıyla aktif hale getirebilirsiniz.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...