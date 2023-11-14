Google baskı altında: Rusya'dan dev şirkete para cezası

Rusya, Rus kullanıcılarının verilerini saklamayı reddettiği için 15 milyon ruble (164.000 dolar) para cezasına çarptırıldı. Öte yandan Google'ın Rusya'daki biriminin baskı altında olduğu öne sürüldü.

Google baskı altında: Rusya'dan dev şirkete para cezası

Moskova'daki bir mahkemeye göre, Rus kullanıcılarının verilerini 'daki sunucularda saklamayı reddettiği için 15 milyon ruble (164.000 dolar) para cezasına çarptırıldı.

Rusya, Şubat 2022'de silahlı kuvvetlerini Ukrayna'ya göndermesinin ardından yoğunlaşan anlaşmazlıkta yabancı teknoloji şirketleriyle içerik, sansür, veri ve yerel temsil konularında defalarca çatıştı.

Reuters'in haberine göre, Google'ın Moskova'nın yasadışı kabul ettiği içerikleri silmediği ve YouTube'da bazı Rus medyasına erişimi kısıtladığı için baskı altında olduğu aktarıldı.

devinin Rusya'daki birimi, yetkililerin banka hesabına el koymasının ardından 2022 yazında iflas başvurusunda bulundu ve bu durum personele ve satıcılara ödeme yapılmasını imkansız hale getirdi.

Ancak Kremlin, Twitter ve Facebook gibi bazı platformları yasaklarken, Google'ın hizmetlerine erişimi engellemedi ve her ikisi de ücretsiz olan arama motoru ve YouTube platformu çalışmaya devam etti.

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