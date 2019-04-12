Google, kuruluşunun 100. yılında Bauhaus sanat akımını logosuna taşıdı.



Google ana sayfasındaki logoya tıklayanlar, Bauhaus akımına özel hazırlanan video ile karşılaşıyor.



Almanya'da 1919'da kurulan sanat ve tasarım okulu Bauhaus, 20. yüzyılda mimari, tasarım, sanat alanlarında yeni akımlar yarattı.



Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor.



İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.



BAUHAUS SANAT AKIMI NEDİR?



Bauhaus Akımı sanayileşme akımı ile sanatın birleştirilmesinde en önemli yol göstericilerinden ve 1850’li yılların sonlarında Avrupa’da ortaya çıkan ekonomik, toplumsal ve kültürel modernleşme hareketinin genel adıydı.

Küp, dikdörtgen ve dairelerin yoğun biçimde kullanılması, tasarımda netlik, akılcılık ve sadelik, asal renklerin kullanılması ve işlevsellik Bauhaus akımının tipik özelliklerindendir.



Sanatın form ile işlevin kusursuz birlikteliği olabileceğine dair fikir, Bauhaus akımının temel düşüncesini oluşturuyordu.



Bu doğrultuda güzel sanatları (resim gibi) ve zanaatları (ahşap işçiliği) birleştirmeyi amaçlayan bu cesur tasarım felsefesi her iki sanat türünü de eşit mevkide konumlandırıyordu. Soyut bir sanat felsefesinden ziyade basit, sade ve kullanışlı tasarımları amaçlayan Bauhaus Akımı endüstri çağına yönelik pratik, sade ve süsten uzak endüstrinin seri üretim için tasarım ihtiyacını karşılamayı amaçladı.



Endüstri, sanat ve zanaatı birleştirerek modern dönem için seri üretim tasarımlar yapma ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Bauhaus Mimarlık ve Sanat Okulu, bunun için sade geometrik şekillerin ve net çizgilerin kullanımını eğitim felsefesinin temeline koyuyordu. Bauhaus’un eğitim metodunda sanatçının zanaatkar gibi çalışması, zanaatkarın ise sanatçı gibi düşünmesi öngörülür. Mimarlık dışında vazo tasarımı, şehir planlaması, çocuk mobilyasından fotoğrafçılığa çeşitli sanat dallarında eğitim verilmesi hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra vitray, duvar kağıdı, mobilya, dokuma, reklamcılık ve afiş gibi alanları da sistematik bir şekilde ele alan ilk okul yine Bauhaus Mimarlık ve Sanat Okulu’dur.

