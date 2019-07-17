Google özellikle blog yazarları için geliştirdiği Blog Compass uygulaması fazla ilgi görmediği gerekçesi ile kapatılıyor.



Özellikle blog yazıları yazan ve internet sitesi sahibi olan kullanıcıları için Google, Blog Compass adında bir uygulama geliştirmişti.

Blog ve internet siteleri için trend içeriklerin bulunmasını kolaylaştırmayı amaçlayan uygulamanın, makale yayını ağırlıklı internet siteleri tarafından yoğun olarak kullanılacağı düşünülmüştü.



Ancak beklenenin aksine kullanıcılar, Google'ın söz konusu platformunu kullanmayı tercih etmedi.

BİR KAÇ AYA TAMAMEN KAPANIYOR

Uygulamanın kullanım yoğunluğundan memnun olmayan Google, yaptığı duyuru ile Blog Compass'ın birkaç ay içinde tamamen kapatılacağını açıkladı.

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