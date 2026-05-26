Google büyük cezayla karşı karşıya

Alman Handelsblatt gazetesinin komisyon kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Avrupa Birliği (AB), yürütülen bir antitröst soruşturması kapsamında Alphabet şirketi Google 'a üç haneli milyon euro tutarında ceza kesmeyi planlıyor. Haberde, karar sürecinin tamamlanmak üzere olduğu ve resmi açıklamanın yaz tatili öncesinde yapılmasının beklendiği belirtildi.

Söz konusu cezanın, büyük teknoloji şirketlerinin gücünü sınırlandırmayı amaçlayan Dijital Pazarlar Yasası'nın (DMA) ihlali gerekçesiyle AB tarafından bugüne kadar verilen en büyük ceza olacağı aktarıldı. Resmi olarak Mart 2025 döneminde başlatılan soruşturma, dünyanın en popüler internet arama motorunun yerel düzenlemelere uyumunu sağlamayı ve Google'ın arama sonuçlarında kendi hizmetlerini öne çıkardığına yönelik endişeleri gidermeyi amaçlıyor.