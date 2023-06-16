Google, çalışanlarını yapay zeka botlarına karşı uyardı: "Gizli bilgileri girmeyin!"

Google, sızıntı korkusu nedeniyle OpenAI'nin ChatGPT'si veya Google'ın kendi yapay zekası Bard gibi sohbet botlarına gizli bilgileri girmemelerini tembih etti.



Reuters'ın haberine göre, Google, gizli bilgileri ve materyalleri sohbet botlarına göndermemeleri için çalışanlarına "Sohbet robotlarına, hatta Bard'a karşı dikkatli olun." diyerek uyarıda bulundu.



Samsung, Amazon ve Deutsche Bank gibi firmaların sohbet botlarına karşı çalışanlarını uyardıkları ve güvenlik çemberleri kurdukları belirtildi.



Samsung, geçtiğimiz ay çalışanlarının ChatGPT kullanmasından dolayı şirket verilerinin sızdırıldığını duyurmuştu.



APPLE'DA YASAKLADI



Ayrıca Apple, çalışanlarına benzer bir tedbir kararı aldığını bildirmişti. Apple'ın çalışanlarının ChatGPT'yi ve bir yapay zeka kod yazarı olan Microsoft'a ait GitHub Copilot'u kullanmasını yasaklamıştı.

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