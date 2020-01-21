Google CEO'sundan 'yapay zeka' açıklaması

Yapay zeka, son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişirken hükümetlerin gelişen teknolojiye karşı nasıl adımlar atacağı sıkça tartışılıyor.



Söz konusu tartışma Google'ın en yetkili ismi Sundar Pichai'nin yaptığı açıklamalar ile bir kez daha gündemde.



İngiliz Financial Times için bir makale kaleme alan Pichai, yapay zeka alanında yeterince regülasyon olmadığının atlını çizdi.



Hindistan'da doğan 47 yaşındaki Pichai'ye göre, özellikle otonom (sürücüsüz)araçlar ve sağlık alanlarında görev alacak yapay zeka teknolojileri için yeni kurallar getirilmeli.



Yapay zekanın büyük bir potansiyeli olmak ile beraber pek çok olası tehlikeye de sahip olduğunu belirten Pichai'ye günüzde karşımıza çıkan en büyük tehlike deepfake.



Farklı yapay zeka sistemleri kullanılarak herhangi bir videodaki konuşmacının söylediklerinin kolaylıkla değiştirilmesine izin veren deepfake son dönemde özellikle sosyal medyada sıkça ortaya çıkıyor.



Geçtiğimiz aylarda görevlerini Sundar Pichai'ye devreden Page ve Brin Google’ı üniversitedeki yurt odalarında başlatmış ve 1998'de ABD'nin California eyaletinde Menlo Park’ta bir garajda kurmuştu.



Geçtiğimiz aylarda Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, Google'ın sahibi olan Alphabet şirketinin icra kurulu başkanlığı ve başkanlığı görevlerinden ayrılacaklarını açıklamış, ikili görevlerini Sundar Pichai’ye devretmişti.

