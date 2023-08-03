Google, çevrimiçi aramalara yapay zeka desteği sağlayacak

Google, kullanıcıların arama sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlayan üretken yapay zekası tarafından desteklenen üç yeni özelliği açıkladı.



Şirketin web sitesinde yayınlanan bir blog gönderisiyle duyurulan yeni özelliklerin Google'ın kullanıma sunduğu Arama Üretken Deneyimi (SGE) üzerine kurulu olduğu belirtildi.



YAPAY ZEKA KISA ÖZETLER OLUŞTURACAK



Google'ın SGE'si, yapay zeka yardımıyla arama yaptığınız konular hakkında resimler, videolar ve bağlantıları sağlayarak hızlı bir şekilde kısa özetler oluşturur.



Bu özellik sayesinde örneğin "En küçük yırtıcı kuş" araması yaptığınız zaman, sitelerin linklerinden önce kuş türlerinin görüntüsü ilk sırada yer alacak.



Öte yandan Google'ın önümüzdeki hafta boyunca yapılan aramalara kısa videolarında ekleyeceğini belirtiyor.



ÖZET ÜRETME SÜRESİ YARIYA İNDİ



Google, yapay zeka sistemindeki iyileştirmeler sayesinde özetleri üretme süresini yarıya indirdiğini ve daha hızlı yanıt sürelerine ulaşabileceğini öne sürüyor.



Şirket son olarak yapay zeka metnini yanına tüm bağlantılı web sayfaları için yayınlanma tarihlerini ekledi.



Ayrıca yapay zekanın çevrimiçi aramayı yanıtlarıyla yenilemesinin ardından bazı kullanıcılar bu özelliğin bilgiye ulaşmayı daha basitleştirdiğini savunuyor.



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