Google çöktü: Arama devi, dünya çapında bir kesinti yaşadıktan sonra özür diledi

Dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi olan Google, sabah saatlerinde kesintiye uğradı.

TSİ saat 4:30 sıralarında yaşanan kesinti nedeniyle kullanıcıların arama motorunu kullanamadığı, Gmail, haritalar ve görselleri kullanırken sorunlar yaşadığı aktarıldı.

Kesinti izleme sitesi Downdetector'a göre saat 4.30 civarında sadece ABD’de 30 binden fazla kullanıcı sorun bildirirken, Japonya’da yaklaşık 6 bin kişinin kesinti yaşadığını rapor ettiği vurgulandı.

Şirket, sorunun yazılım güncellemesinden kaynaklandığını ve hızla çözüldüğünü söyledi.

Kanada ve Avustralya’dan da yoğun kesinti bildirilirken, Google kesintiye ilişkin açıklamada bulundu.



Şirket sözcüsü, sorunun yazılım güncellemesinden kaynaklandığını ve hızla çözüldüğünü söyledi.



Google, sitenin trafik verilerini tam olarak açıklamasa da ayda 80 milyar ziyaretle internetin en çok ziyaret edilen sitesi konumunda bulunuyor.