Google corona virüs yasağını gevşetmeye hazırlanıyor

ABD merkezli internet devi Google geçtiğimiz dönemde yürürlüğe koyduğu corona virüs merkezli reklamlara uyguladığı katı kuralları gevşetmeye hazırlanıyor.



Bu karar kapsamında hükümetlere bağlı kurumlar, medikal malzeme üreticileri ve STK’lar platformda reklam yayınlayabilecek.



The Verge’e konuşan Google yetkilisi geçtiğimiz dönemde alınan bu kararın kısa vadede bazı kişi veya kurumların salgın nedeniyle fayda sağlamalarının önüne geçmek amacı ile alındığını belirtti.



Aynı haberde Google’ın siyasi reklamlara da yeniden platformda yer vermeye hazırlandığı bilgisinin altı çizildi.



Google yetkilisi Mark Beatty’nin çalışanlarına gönderdiği elektronik postaya ulaşan The Verge şirketin önümüzdeki dönemde corona virüs merkezli politik reklamlara karşı yürürlükte olan yasağı gevşetmek için çalışmalara başladığını duyurdu.

