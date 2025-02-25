Google Drive, video transkript özelliğini kullanıma sunuyor

Google Drive, geçtiğimiz yıl videolar için otomatik olarak oluşturulan altyazı hizmetini başlattıktan sonra şimdi de aranabilir video transkriptlerini kullanıma sunuyor.Drive kullanıcıları artık videolarının transkriptlerini görebilecek ve dilediği ana transkript üzerinden gidebilecek.



Hangi kolaylıkları sağlıyor?



Transkriptler, video oynatıcının yanındaki kenar çubuğunda görünecek ve video oynatılırken konuşulan metni vurgulayacak. Yeni güncelleştirme sayesinde kullanıcılar, videolardaki konuşma metninden istediği yeri seçerek içerikteki belirli anları daha rahat bulabilecek.



Yeni özellik, uzun videoların içeriğini daha hızlı ve etkili şekilde gözden geçirebilmeyi mümkün kılıyor. Bu da video düzenleme, kurgu gibi süreçlerin hızlanmasına yardımcı olabilir.



Ayrıca içerik üreticileri artık transkriptleri elde edebilmek için üçüncü araf yazılımlara videolarını yüklemek zorunda kalmayacak.



Nasıl Kullanılacak?



Video transkriptlerine erişmek için, Google Drive'da altyazılı bir video açmanız ve video ayarlarını açmak için videonun sağ alt köşesindeki dişli simgesine tıklamanız gerekir. Ardından, sadece "Transkript" seçeneğini seçmeniz yeterli olacak.



Altyazı nasıl eklenir?



Videonun tam metnine ulaşabilmek için içeriğin mutlaka altyazılı olması gerekiyor. Videonuzda altyazı yoksa, sağ tıkladıktan sonra çıkan menüden “Altyazı parçalarını yönet” seçeneğini tıklayıp buradan manuel olarak altyazı ekleyebilir ya da hemen altındaki “Otomatik altyazılar oluştur” düğmesini seçebilirsiniz.



Kimler kullanabilecek?



Video transkript özelliği önümüzdeki haftalarda “aynı anda olmasa da” tüm Google Workspace müşterilerine ve Google hesabı olan kullanıcılara sunulacak.