Google, ‘düşünebilen’ yapay zekası Gemini 2.5’i piyasaya sürdü

AKIL YÜRÜTME VE DÜŞÜNME YETENEĞİ



Gemini 2.5’in en dikkat çekici özelliklerinden biri, bir soruya yanıt üretmeden önce adeta “düşünme” sürecini simüle edebilmesi. Bu model çok adımlı mantık yürütme yeteneğiyle, karmaşık problemleri çözmede yüksek doğruluk sağlıyor. Mantıksal sorgulamaları analiz edebilen Gemini 2.5, çoklu adımlar gerektiren işlemleri kesintisiz bir şekilde gerçekleştirebiliyor ve sonuçlarını optimize ederek sunabiliyor.



TEKNİK DETAYLAR



Gemini 2.5, yaklaşık 1 milyon tokenlik bir bağlam penceresiyle çalışıyor. Bu, modelin aynı anda 750.000’den fazla kelimeyi işleyebileceği anlamına geliyor. Google, bu kapasitenin ilerleyen dönemde iki katına çıkarılacağını belirtiyor. Bu geniş bağlam penceresi sayesinde, model daha karmaşık metinleri anlamlandırma ve uzun biçimli içeriklerde tutarlılık sağlama konusunda önemli performans gösteriyor.



Ayrıca, Gemini 2.5'in geliştirilmesinde, transformer mimarisi üzerine inşa edilmiş yeni nesil algoritmalar kullanıldı. Bu teknoloji, modelin karmaşık veri analizlerini hızlı bir şekilde yapmasına olanak tanırken, hesaplama süreçlerini optimize ediyor ve enerji verimliliğini artırıyor.



MATEMATİK VE KODLAMADA ÜSTÜNLÜK



Gemini 2.5’in öne çıkan bir diğer özelliği ise, teknik alanlardaki başarısı. Model, karmaşık matematiksel ifadeleri çözebiliyor, çok adımlı matematik işlemlerini hassas bir şekilde yürütebiliyor. Kodlama projelerinde ise temiz ve optimize edilmiş kodlar üretebilirken, hata ayıklama süreçlerini daha hızlı hale getirmesiyle yazılım geliştiricilere büyük kolaylık sunuyor. Bu, özellikle görsel olarak etkileyici web uygulamaları ve kapsamlı yazılım projeleri geliştirmek isteyen kullanıcılar için modeli güçlü bir araç haline getiriyor.



GELİŞMİŞ AKIL YÜRÜTME MODELLERİNİN ÖNEMİ



Gemini 2.5, yapay zeka teknolojilerinde akıl yürütme yeteneklerinin önemini vurgulayan bir örnek olarak öne çıkıyor. Modelin, kullanıcı ihtiyaçlarına duyarlı ve bağlamsal yanıtlar üretebilme kapasitesi, sadece bireysel tüketiciler için değil, otonom sistemler ve endüstriyel uygulamalar gibi geniş kullanım alanlarında da yenilikçi çözümler sunmayı vaat ediyor.



ZORLUKLAR VE GELECEK PLANLARI



Böylesine ileri bir teknolojinin getirdiği yüksek işlem gücü ve enerji maliyetleri, Google’ın karşılaştığı başlıca zorluklar arasında yer alıyor. Ancak şirket, bu engelleri aşmak için yenilikçi donanım ve yazılım çözümleri üzerinde çalıştığını belirtiyor. Ayrıca, Google, Gemini 2.5’in başarılı bir şekilde ticari uygulamalara entegrasyonunu sağlamak ve daha geniş kullanıcı kitlesine erişimini artırmak adına gelecekte çeşitli güncellemeler planlıyor.



Google’ın “en zeki yapay zekamız” şeklinde nitelediği Gemini 2.5 modeli, Gemini abonelerinin kullanımına sunulmuş durumda. Aboneliğin aylık bedeli globalde 20 dolar, Türkiye’de ise 720 TL.