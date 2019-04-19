Teknoloji devi Google, Türk kullanıcıları için Türkiye'de kadın hareketinin öncü isimlerinden biri olarak kabul edilen Duygu Asena'yı 'doodle' yaptı.







Duygu Asena

DUYGU ASENA KİMDİR?



19 Nisan 1946 yılında dünyaya gelen Duygu Asena, gazeteci ve yazardır. Türiye'de kadın haklarının savunucuları arasında akla ilk gelen isimlerden biri olan Asena, Atatürk'ün de yaveri olan CHP milletvekili Ali Şevket Öndersev'in torunudur.



Kadıköy Özel Kız Koleji'nde orta öğretimni tamalayan Asena, İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümü mezunudur. Duygu Asena, Haseki Hastanesi Çocuk kliniği ve İstanbul Üniversitesi Çocuk Evleri'nde pedagog olarak görev aldı.



1972 yılında Hürriyet gazetsinde yazmaya başlayan Asena, 90'lı yıllarda ise TRT 2'de 'Ondan Sonra' isimli programı hazırlayıp sunmaya başladı. Asena 1987 yılında basılan ilk kitabı 'Kadının Adı Yok' ile yazarlık kariyerine başladı. Kitap 1988'de 'müstehcen' bulunup yasaklandı. İki yıl süren davalar sonucu tekrar basımına karar verilen kitap, Atıf Yılmaz tarafından beyazperdeye aktarıldı.



Dünya çapında da kadın hareketinin ve feminizmin önemli yazarlarından biri olarak kabul edilen Duygu Asena, 30 Temmuz 2006'da hayatını kaybetti.

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