Google geliştirdiği en güçlü yapay zeka modelini tanıttı

Google, bir yıldan uzun bir süredir yapay zeka start-up'ı OpenAI'nin sunduğu ChatGPT ile boy ölçüşebilecek bir teknoloji geliştirmek için yarışıyor.

Teknoloji devi, kendi sohbet botu Google Bard'ın yeni bir versiyonunu yayınlayarak bu yarışta bir adım daha attı.

Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere 170'ten fazla bölge ve ülkede İngilizce konuşanlar için hemen kullanıma sunulan güncellenmiş bot, şirketin yılın başından bu yana geliştirmekte olduğu Gemini adlı yeni yapay zeka teknolojisi ile destekleniyor..

Google'ın CEO'su Sundar Pichai, Google'ın önümüzdeki aylarda teknolojinin Ultra, Pro ve Nano olarak üç farklı versiyonunu geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine dahil edeceğini söyledi.

İNSAN MUHAKEMESİNİ TAKLİT ETMEYE YAKLAŞTI



Pichai ve Google DeepMind'ı yöneten Demis Hassabis, Gemini'nin Google'ın önceki yapay zeka teknolojilerinden daha güçlü olduğunu ve daha doğru yanıtlar üretebildiğini ve bazı durumlarda insan muhakemesini taklit etmeye yaklaştığını söyledi.

OpenAI geçen yılın sonlarında yapay zeka sohbet robotu ChatGPT ile dünyayı şaşkına çevirdiğinde, Google hazırlıksız yakalanmıştı.

2 BİNDEN FAZLA ARAŞTIRMACI VE MÜHENDİS BİR ARADA

Mart ayında Google kendi sohbet robotu Bard'ı piyasaya sürdü. Bir ay sonra şirket, iki yapay zeka laboratuvarını (Google Brain ve DeepMind) birleştirdiğini ve 2.000'den fazla araştırmacı ve mühendisi bir araya getirdiğini duyurdu.

Mayıs ayında, amiral gemisi Google I/O konferansında, yeni Google DeepMind laboratuvarının Gemini'yi geliştirmeye başladığını duyurdu.

GPT-4'Ü BAZI ALANLARDA GERİDE BIRAKTI

Google, Gemini'nin en güçlü versiyonunun OpenAI'nin en son teknolojisi olan GPT-4'ü birkaç önemli alanda geride bıraktığını iddia eden kıyaslama testi sonuçlarını yayınladı.

Pichai, Gemini'nin bilgisayar kodu üretmede önceki Google teknolojilerinden daha iyi olduğunu ve haber makalelerini ve diğer metin belgelerini daha doğru bir şekilde özetleyebildiğini söyledi.