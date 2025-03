Google Gemini’ye iki yeni özellik: Belgeler sesli kayıtlara dönüşüyor

AUDIO OVERVİEW: BELGELER KONUŞUYOR

Audio Overview, belgeleri podcast benzeri bir formatta dinlenebilir hale getiriyor. Bu özellik, iki yapay zeka sunucusu tarafından yapılan bir diyalog şeklinde sunuluyor ve içerikleri daha erişilebilir bir hale getiriyor. İster uzun bir e-posta zinciri isterse karmaşık bir araştırma makalesi olsun, kullanıcılar bu dokümanları her an ve her yerde dinleyebilir. Şu anda İngilizce olarak hizmet veren bu özellik, gelecekte diğer dillerle de genişletilecek.



Bu teknoloji, zaman sıkıntısı çeken ya da okuma güçlüğü çeken kişiler için önemli bir avantaj sunuyor. Eğitimciler, araştırmacılar ve öğrenciler için özellikle yararlı olacağı öngörülüyor.



CANVAS: ETKİLEŞİMLİ DÜZENLEME VE KODLAMA



Canvas, belgeler veya kodlarla çalışan kullanıcılar için bir işbirliği ve düzenleme alanı sunuyor. Geleneksel belge düzenleme uygulamalarından farklı olarak, Canvas özellikleri arasında belgelerin tonunu değiştirme, uzunluğunu ayarlama ve formatını optimize etme gibi özellikler yer alıyor. Ayrıca, kullanıcılar düzenledikleri içerikleri doğrudan Google Docs’a aktarabiliyor, bu da iş akışını kolaylaştırıyor.



Bu özelliğin diğer bir dikkat çekici yanı ise kodlama projelerine sağladığı destek. Kullanıcılar, kod prototipleri oluşturabilir, düzenleyebilir ve bu projeleri ekip arkadaşlarıyla paylaşabilir. Canvas’ın özellikle yazılım geliştirme ekipleri için oldukça verimli bir araç olması bekleniyor.



YAPAY ZEKA VE KULLANICI DENEYİMİ



Gemini AI’nin bu iki yeniliği, kullanıcıların içeriklerle daha anlamlı bir bağ kurmasını sağlıyor. Audio Overview sayesinde bilgiyi daha erişilebilir hale getiren platform, Canvas ile işbirliği ve inovasyon fırsatlarını artırıyor. Bu özellikler, belgelerle daha etkileşimli bir deneyim sunarak hem bireylerin hem de ekiplerin hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırıyor.



Google’ın bu girişimi, yapay zekanın iş dünyasında ve gündelik yaşamda nasıl bir dönüştürücü güç olabileceğine dair önemli bir örnek sunuyor. Önümüzdeki aylarda bu özelliklerin kullanımda nasıl bir fark yaratacağını hep birlikte göreceğiz. Ancak şimdiden, Gemini AI’nin yeni özelliklerinin büyük bir ilgi uyandırdığı ve kullanıcılar tarafından heyecanla karşılandığı açık.