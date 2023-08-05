Google, gizli bilgilerin arama sonuçlarından kaldırılmasını sağlayacak

Google, kullanıcılarını korumak için yeni bir güncellemeyle birlikte uyarı bildirimi göndermeye hazırlanıyor.



Kaliforniya merkezli teknoloji devi, geçen yıl kullanıma sunduğu "Sizinle ilgili sonuçlar" sayfasını, kullanıcıların telefon numarası, adresi veya e-posta adresi gibi kişisel bilgilerinin kaldırılmasını talep etmesinin ardından önümüzdeki birkaç gün içinde yeni bir kontrol paneliyle güncelliyor.

Böylelikle kullanıcıların gizli bilgilerinin arama sonuçlarından kaldırılmasına olanak sağlanıyor.



Google , hassas bilgileriniz göründüğünde bir bildirim gönderecek ve bu bildirim aracılığıyla, birkaç adımda bu bilgileri inceleyebilir ve kaldırılmasını talep edebileceksiniz.



Kullanıcılar , Google hesap fotoğraflarına tıklayıp "Sizinle ilgili sonuçlar" sayfasını seçerek aracı Google uygulamasında bulabilir.



Google isteği aldığında, bir e-posta onayı alacaksınız.



Bu yeni güncellenmiş özellik henüz sadece İngilizce dilinde hizmet vermektedir. Ancak Google, özelliği daha fazla dilde ve yerde kullanıma sunmayı planladığını belirtti.

