Google, gizli bilgilerin arama sonuçlarından kaldırılmasını sağlayacak

Kullanıcıların gizlilik ve güvenliğini sağlamaya çalışan Google yeni güncelleme üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar "Sizinle ilgili sonuçlar" sayfasını seçerek eğer varsa E-mail, cep telefonu veya adres bilgilerinin arama sonuçlarından kaldırılmasına talep edebilecek.

Google, gizli bilgilerin arama sonuçlarından kaldırılmasını sağlayacak

, kullanıcılarını korumak için yeni bir güncellemeyle birlikte uyarı bildirimi göndermeye hazırlanıyor.

Kaliforniya merkezli devi, geçen yıl kullanıma sunduğu "Sizinle ilgili sonuçlar" sayfasını, kullanıcıların telefon numarası, adresi veya e-posta adresi gibi kişisel bilgilerinin kaldırılmasını talep etmesinin ardından önümüzdeki birkaç gün içinde yeni bir kontrol paneliyle güncelliyor.

Böylelikle kullanıcıların gizli bilgilerinin arama sonuçlarından kaldırılmasına olanak sağlanıyor.

Google , hassas bilgileriniz göründüğünde bir bildirim gönderecek ve bu bildirim aracılığıyla, birkaç adımda bu bilgileri inceleyebilir ve kaldırılmasını talep edebileceksiniz.

Kullanıcılar , Google hesap fotoğraflarına tıklayıp "Sizinle ilgili sonuçlar" sayfasını seçerek aracı Google uygulamasında bulabilir.

Google isteği aldığında, bir e-posta onayı alacaksınız.

Bu yeni güncellenmiş özellik henüz sadece İngilizce dilinde hizmet vermektedir. Ancak Google, özelliği daha fazla dilde ve yerde kullanıma sunmayı planladığını belirtti.

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