Google gizlilik politikalarını güncelledi: Yapay zeka Bard çevrimiçi verileri toplayabilecek

Google, yapay zekası Bard için veri toplamaya izin vermek amacıyla gizlilik politikasında güncellemeye gitti. Böylelikle Google, yapay zeka eğitimleri için herkese açık bilgileri kullanabileceğini duyurdu.

Google gizlilik politikalarını güncelledi: Yapay zeka Bard çevrimiçi verileri toplayabilecek

'ın gizlilik politikasındaki son güncellemeler, şirketin çeşitli yapay zeka ürünlerini ve hizmetlerini eğitmek için herhangi bir kamuya açık tüm bilgileri kullanabileceğini gösteriyor.

Google, 1 Temmuz'da gizlilik politikasını güncelledi ve artık herkese açık bir bilgiyi alıp yapay zeka eğitimi amaçlarıyla kullanabilecek.

KAMUOYUNDA BULUNAN BİLGİLERDEN MODELLERİNİ EĞİTECEK

En son sürümde, "çevrimiçi olarak kamuoyunda bulunan bilgilerden" veya "diğer kamu kaynaklarından" yararlanarak Google'ın yapay zeka modelleri Bard ve Cloud'u eğitebileceği belirtildi.

Google'ın bu güncellemesi, popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nın Kaliforniya'da bir grup dava ile karşılaşmasından kısa bir süre sonra geldi.

Dava, OpenAI'nın kullanıcılardan aracılığıyla özel bilgileri topladığı iddiasında bulunuyor.

OpenAI'nın, izin almadan ChatGPT'yi eğitmek için sosyal medya, bloglar, Wikipedia ve diğer kişisel bilgilerden milyonlarca yorum verisini kullandığını iddia ediyor.

Bunun milyonlarca internet kullanıcısının telif haklarını ve gizlilik haklarını ihlal ettiği savunuluyor.

ELON MUSK TEPKİ GÖSTERDİ

Twitter'ın sahibi ve eski CEO'su Elon Musk, yakın zamanda platformla ilgili olarak "normal kullanıcılar için hizmetin kötüleştiğini ve birçok verinin istismar edildiğini" söyledi.

Elon Musk, Cumartesi günü yapay zeka tarafından "veri kaçırmayı" önlemeyi gerekçe göstererek kullanıcıların görüntüleyebileceği Tweet sayısını kısıtlamıştı.

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