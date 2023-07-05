Google gizlilik politikalarını güncelledi: Yapay zeka Bard çevrimiçi verileri toplayabilecek

Google'ın gizlilik politikasındaki son güncellemeler, şirketin çeşitli yapay zeka ürünlerini ve hizmetlerini eğitmek için herhangi bir kamuya açık tüm bilgileri kullanabileceğini gösteriyor.



Google, 1 Temmuz'da gizlilik politikasını güncelledi ve artık herkese açık bir bilgiyi alıp yapay zeka eğitimi amaçlarıyla kullanabilecek.

KAMUOYUNDA BULUNAN BİLGİLERDEN YAPAY ZEKA MODELLERİNİ EĞİTECEK



En son sürümde, "çevrimiçi olarak kamuoyunda bulunan bilgilerden" veya "diğer kamu kaynaklarından" yararlanarak Google'ın yapay zeka modelleri Bard ve Cloud'u eğitebileceği belirtildi.



Google'ın bu güncellemesi, popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nın Kaliforniya'da bir grup dava ile karşılaşmasından kısa bir süre sonra geldi.



Dava, OpenAI'nın kullanıcılardan internet aracılığıyla özel bilgileri topladığı iddiasında bulunuyor.



OpenAI'nın, izin almadan ChatGPT'yi eğitmek için sosyal medya, bloglar, Wikipedia ve diğer kişisel bilgilerden milyonlarca yorum verisini kullandığını iddia ediyor.



Bunun milyonlarca internet kullanıcısının telif haklarını ve gizlilik haklarını ihlal ettiği savunuluyor.

ELON MUSK TEPKİ GÖSTERDİ



Twitter'ın sahibi ve eski CEO'su Elon Musk, yakın zamanda platformla ilgili olarak "normal kullanıcılar için hizmetin kötüleştiğini ve birçok verinin istismar edildiğini" söyledi.



Elon Musk, Cumartesi günü yapay zeka tarafından "veri kaçırmayı" önlemeyi gerekçe göstererek kullanıcıların görüntüleyebileceği Tweet sayısını kısıtlamıştı.

