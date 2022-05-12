Google, haberler için sitelere para ödeyecek

Google'ın en sert eleştirmenleri arasında yer alan haber yayıncıları, uzun süredir hükümetleri çevrimiçi platformların içerikleri için adil bir ücret ödemesini sağlamaya çağırıyor.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre Avustralya geçen yıl bu tür ödemeleri zorunlu hale getirirken, Kanada geçen ay benzer bir yasa çıkardı.



300’DEN FAZLA SİTEYE ÖDEME YAPACAK



Haber ve yayın ortaklıkları direktörü Sulina Connal, "Şimdiye kadar Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'da 300'den fazla ulusal, yerel ve uzman haber yayınını kapsayan ve daha birçok tartışmanın devam ettiği anlaşmalarımız var."



Bu grubun üçte ikisi, Der Spiegel, Die Zeit ve Frankfurter Allgemeine Zeitung gibi Alman yayıncılardır.



Connal blog yazısında, "Şu anda Almanya ve Macaristan'dan başlayarak ve önümüzdeki aylarda diğer AB ülkelerine sunulmak üzere binlerce daha fazla haber yayıncısına teklif sunmak için yeni bir aracın piyasaya sürüldüğünü duyuruyoruz." dedi.



Araç, yayıncılara, Google'ın bir lisans ücreti karşılığında snippet'leri ve küçük resimleri göstermesine olanak tanıyan genişletilmiş bir haber önizleme sözleşmesi sunar.