Google harekete geçti. Nvidia'nın üstünlüğünü Meta ile zayıflatmak istiyor

Google'ın sahibi olan Alphabet, geliştirdiği yapay zeka çiplerinin dünyanın en yaygın kullanılan yapay zeka çerçeve yazılımı PyTorch'u daha verimli çalıştırmak ve Nvidia'nın bu alandaki üstünlüğünü zayıflatmak için yeni bir girişim üzerinde çalışıyor.

Reuters kaynaklarının aktardığına göre Google, kendi geliştirdiği tensor işlemci (TPU) çiplerini, yapay zeka modelleri için kullanılan Nvidia'nın grafik işlemci (GPU) çiplerine alternatif haline getirmek istiyor.

Yapay zeka için yaptığı büyük yatırımların karlı olduğunu yatırımcılara kanıtlamak isteyen Google için TPU satışları hızlı büyüyen yeni bir gelir kanalı oluşturdu. Ancak TPU satışlarının artması için donanımın yanı sıra yazılım da önemli bir etken.

YAZILIMA TAMAMEN UYUMLU HALE GETİRECEK

Google, TPU çiplerin PyTorch'a aşina müşteriler tarafından daha yaygın kullanılması için çiplerin bu yazılıma tamamen uyumlu hale getirecek "TorchTPU" adlı bir girişim başlattı. Kaynaklardan bazıları, daha hızlı yayılması için Google'ın TorchTPU'nun bazı kısımlarını açık kaynak yazılım hâline getirmeyi değerlendirdiğini belirtti.

Açık kaynak bir yazılım kütüphanesi olan ve Meta Platforms'un destek verdiği PyTorch, yapay zekâ

yazılımı geliştirenlerin kullandığı en yaygın araçlardan biri olarak biliniyor.

Google, yazılımın geliştirilmesi için Meta ile birlikte çalışıyor ve The Information'da yer alan habere göre iki şirket Meta'ya daha çok TPU tahsis edilmesi için görüşmeler yürütüyor.

Yapay zeka ve işlemci sektörünün hakim oyuncusu Nvidia, GPU çiplerinde PyTorch'u olabildiğince hızlı ve verimli çalıştırmak için kendi geliştirdiği CUDA yazılımını yıllar içinde optimize

etti. Analistler, Nvidia'nın rakiplerine karşı en büyük kozunun bu yazılım olduğunu belirtiyor.

Google'ın bulut bilişim biriminin sözcüsü projeye dair detay vermezken Reuters'a yaptığı açıklamada atacakları adımın müşterilere bir alternatif sunacağını belirtti.