Google Haritalar, bir özelliğe daha veda ediyor

2019 yılında tanıtılan Google Asistan Sürüş Modu özelliği yolun sonuna geldi. Google, Haritalar uygulamalası için geliştirdiği bu özelliği sonlandıracağını açıkladı.

Kullanıcıların “Google, sürüş modunu başlat” komutu aktif ettiği özellikte medya önerileri, ses kontrolleri, arama ve mesajlaşma için kısayollar bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre Google Asistan Sürüş Modu 21 Kasım'da tamamen kullanıma kapanacak.

Google'ın Haritalar uygulamasında yer alan Sürüş Modu özelliği devam edecek. Android Auto'ya kıyasla daha az kullanılsa da hala milyonlarca kullanıcısı olduğu biliniyor.