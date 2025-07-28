Google Haritalar’a çıplak yakalanan adam tazminat kazandı

Google Haritalar’da Cadde Görünümü özelliğinin kamerasına çıplak yakalanan bir kişi, mahkeme kararıyla 9 bin 300 sterlin tazminat kazandı. Bu emsal teşkil edebilecek kararla birlikte, benzer şekilde mahremiyeti ihlal edilen kişilerin de tazminat alma yolu açılmış oldu.



Olay, 2017’de Arjantin’in küçük bir kasabasında yaşandı. Bahçesinde çıplak şekilde gezen bir adam, iki metrelik duvarın arkasında görünmediğini düşünüyordu. Ancak Google aracının çektiği görüntüler internete yüklendikten sonra adamın görüntüleri herkesin erişimine açıldı ve hızla viral oldu.



İlk etapta açtığı tazminat davası reddedildi. Mahkeme, adamın “evinin bahçesinde uygunsuz şekilde dolaşmasından dolayı” durumu kendi hatası olarak değerlendirdi. Ancak adam kararı temyize götürdü.

“ÖZEL HAYATIN AÇIK İHLALİ”

Üst mahkeme, ilk kararı bozarak adamın mahremiyetinin ve onurunun ihlal edildiğine hükmetti. Kararda şu ifadelere yer verildi:



“Bu, kamusal bir alanda değil, evinin sınırları içinde ve ortalama bir insan boyunu aşan bir çitin arkasında çekilmiş bir görüntüdür. Bu mahremiyet ihlali son derece açıktır.”



Yargıçlar, bu olayın kişisel hayata keyfi bir müdahale olduğunun altını çizerek, Google’ın bu ciddi hatada sorumluluktan kaçamayacağını belirtti.



Google Cadde Görünümü, dünya genelindeki sokak ve çevre görüntülerini bir araya getirerek panoramik bir dijital harita sunuyor. Bu görüntüler hem Google’ın kendi araçlarıyla hem de kullanıcı katkılarıyla elde ediliyor.



Google, resmi sitesinde bu hizmetin amacını şu sözlerle açıklıyor:

“Ortak çabalarımız sayesinde insanlar dünyanın her yerini sanal olarak keşfedebiliyor. 360 derece görüntüler, seyahat ederken nereye gideceğinizi ve neyle karşılaşacağınızı bilmenize yardımcı olur.”



Ancak bu karar, söz konusu teknolojilerin özel hayatı ihlal etme potansiyelini de gözler önüne seriyor. Gelecek dönemde benzer vakaların daha sık gündeme gelmesi bekleniyor.

