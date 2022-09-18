Google Haritalar'a yeni özellik: En az yakıtı tüketen rota

Google Haritalar artık kullanıcılarını en az yakıtı tüketen rotaya yönlendirilebilecek.

Uygulama artık, 'Benzinli', 'Dizel', 'Elektrikli' ve 'Hibrit' araçlar için en az yakıt tüketen rotalar oluşturulabiliyor. Google, bu seçeneklerden aracına uygun olanı seçen kullanıcılara, motor tipine ve yol durumuna göre yakıt açısından en tasarruflu rotayı oluşturuyor.

Google'ın Türkiye'de de devreye aldığı yeni özelliği kullanmak için şu adımları izlemek gerekiyor:



Google Haritalar uygulamasında;



1- Mobil cihazınızda Google Haritalar uygulamasını açın.



2- Navigasyon ayarlarına dokunun.



3- Rota seçeneklerine gidin.



Çevre dostu rota bulma özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Yakıt tasarruflu rotaları tercih ete dokunun.

Motor türünü seçmek için motor türü'ne dokunun. Motor türünü seçin Bitti'ye dokunun.

Yol tarifi aldıktan sonra;

1- Mobil cihazınızda Google Haritalar uygulamasını açın.



2- Hedefinizi arayın veya haritada üzerine dokunun.



3- Sol altta, Yol tarifi'ne dokunun.



4- Alt çubukta ekranı yukarı kaydırın.



5- Motor türünü değiştir'e dokunun. Ardından motor türünü seçin.



6- Bitti'ye dokunun.

En çok kullandığınız seçeneği belirleyin:



- İçten yanmalı motora sahip bir araç kullanıyorsanız "benzin" veya "dizel"i seçin.



- Hibrit araç veya çoğunlukla yakıt kullanan bir hibrit eklentili araç kullanıyorsanız "hibrit" seçeneğini belirleyin.



- Elektrikli veya çoğunlukla elektrikle çalışan bir hibrit eklentili araç kullanıyorsanız "elektrik"i seçin.