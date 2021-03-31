Google Haritalar’dan iklim krizine destek: Sürücüleri 'çevre dostu' rotalara yönlendirecek

Alphabet’in sahibi olduğu Google, haritalar uygulamasında sürücüleri çevre dostu rotalara yönlendirmeye başlayacağını açıkladı.



Şirket tarafından yapılan açıklamada sürücülerin trafik, yokuş ve diğer faktörlere göre en düşük karbon emisyonu oluşturabilecekleri yollara yönlendirileceği belirtildi.



Yeni uygulamanın ilk olarak bu yılın sonlarında ABD’de kullanıma sunulacağı belirtilirken ardından şirketin iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olma taahhüdünün bir parçası olarak diğer ülkelere ulaşacağı bildirildi.



‘DEVRE DIŞI BIRAKILMADIKÇA ÇEVRE DOSTU ROTA ÇİZİLECEK'



Google, uygulamadan devre dışı bırakılmadıkça haritalar uygulamasının ‘Çevre Dostu’ rotalar çizeceğini belirtirken diğer alternatiflerin daha hızlı olması durumunda kullanıcıya seçenekler sunacağının altını çizdi.



Google'ın ürün direktörü Russell Dicker gazetecilere verdiği demeçte, "Rotaların yaklaşık yarısı için gördüğümüz şey, minimum zaman-maliyet kazancı ile daha çevre dostu bir seçenek bulabiliyoruz" dedi.



Google sistemin ABD hükümetinin Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı'ndan (NREL) alınan bilgilerden yararlanarak farklı araç ve yol türleri üzerinde test ederek emisyonla ilgili tahminler elde ederek çalıştığını söyledi.



Google ayrıca yaptığı açıklamada, Haziran ayından itibaren Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya ve Birleşik Krallık’ta düşük emisyon bölgeleri ile ilgili kullanıcılara uyarı mesajı gönderileceğini bildirdi.