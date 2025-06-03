Google hissedarları isyan bayrağı açtı: 500 milyon dolarlık reform geliyor

Google’ın çatı şirketi Alphabet, firmaya dava açan hissedarlarla anlaştı. Rekabeti baltalayıcı uygulamalardan vazgeçilmesini talep eden hissedarlarla varılan anlaşma, şirkete 500 milyon dolara mal olacak.



Google özellikle de reklamlar uygulaması nedeniyle son dönemde sıklıkla rekabete aykırı davranmakla suçlanıyor ve antitröst (tekel karşıtı) davalarla karşı karşıya kalıyor. Hissedarlarla yapılan yeni anlaşmanın amacı da Google’ı bugüne kadar ciddi hukuki sorunlara yol açan rekabete aykırı uygulamalardan uzaklaştırmak. Anlaşma uyarınca şirket 10 yıl içinde “kapsamlı reformlar” gerçekleştirecek ve bu reformlar için 500 milyon dolar harcanacak.



Bloomberg’in haberleştirdiği belgelere göre Alphabet, yönetim kurulu seviyesinde, “uyum ve antitröst riskleri” üzerine karar alma yetkisi olan bir komite kuracak. Bu, ABD’deki şirketlerde nadiren görülen bir uygulama. Komite doğrudan CEO Sundar Pichai’ye rapor verecek.



Ayrıca çalışanların, şirketin karşı karşıya kalabileceği yasal riskleri önceden tespit etmesini sağlayacak çeşitli reformlar da hayata geçirilecek. Google aynı zamanda iletişim kayıtlarını saklamayı da taahhüt ediyor. Şirketin otomatik olarak silinen sohbet sistemlerini kullanması, daha önce antitröst davalarına bakan bazı yargıçlar tarafından sert şekilde eleştirilmişti.



YARGI ONAYI BEKLENİYOR



Söz konusu anlaşma, San Francisco’daki ABD Bölge Yargıcı Rita Lin’in onayına tabi, ancak bu aşama genellikle bir formalite olarak değerlendiriliyor. Alphabet, anlaşma kapsamında herhangi bir suçlamayı kabul etmiş olmayacak. Ancak 500 milyon dolarlık reform bütçesine ek olarak onlarca milyon dolarlık hukuk gideri de üstlenmek zorunda kalabilir.



Google sözcüsü yaptığı açıklamada, “Yıllar boyunca güçlü bir uyum süreci inşa etmek için önemli kaynaklar ayırdık. Uzun sürecek bir davadan kaçınmak adına bu taahhütleri vermekten memnunuz” dedi.



DAVALARIN GÖLGESİNDE



Söz konusu dava, “birleştirilmiş dava” olarak biliniyor. 2021’de, Michigan merkezli bir emeklilik fonu tarafından açılan ilk davada, Google’ın uzun süredir devam eden tekelleşme ve rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle şirketin geleceğine zarar verdiği öne sürülmüştü. Bu iddialar geçen süre içinde daha da güç kazandı.



Teknoloji devi son dönemde üç büyük antitröst davasını kaybetti. 2023’te Epic Games’in açtığı uygulama dağıtımı davasını kaybeden firma, 2024’te ABD Adalet Bakanlığı’nın arama motoru alanında tekelleştiğini ispatladığı davada da mağlup oldu. Son olarak, bu yıl başında reklamcılık alanında da bir antitröst davasını kaybederek ana gelir kaynağını riske attı.



Ars Technica’ya göre, tüm bu davalar, Google’a milyarlarca dolarlık cezalar ve iş modelinde radikal değişiklikler getirebilir. Şirketin Google Play’i diğer uygulama mağazalarına açması, reklam verilerini rakiplere sunması ve hatta Chrome tarayıcısını satması gerekebilir.



500 milyon dolarlık reform paketi, Google’ın geleceğini şekillendirmede rol oynayacak. Ancak bu çabaların, şirketin son dönemde yaşadığı hukuki darbelerin etkisini tamamen ortadan kaldırıp kaldırmayacağı net değil.

