Google için çember daralıyor: İki yeni yapay zekalı tarayıcı

Nvidia, Jeff Bezos ve SoftBank gibi dev yatırımcıların desteklediği Perplexity AI, bu hafta Comet adını verdiği ilk internet tarayıcısını kullanıcılarla buluşturdu. Şirket, Comet ile yalnızca geleneksel gezinme alışkanlıklarını değil, internette araştırma ve işlem yapma biçimini de değiştirmeyi hedefliyor.



Comet, klasik sekmeler ve arama çubuğu yerine entegre bir yapay zeka asistanı sunuyor. Bu sistemde kullanıcılar, ürün karşılaştırmalarından toplantı ayarlamaya kadar pek çok işlemi sohbet ederek gerçekleştirebiliyor. Üstelik tüm veriler yerel olarak saklanıyor, böylece gizlilik hassasiyeti olan kullanıcılar için de cazip bir alternatif oluşturuluyor. Şu an için Comet, aylık 200 dolar ödeyen Perplexity Max abonelerine sunulmuş durumda, ancak yaz boyunca davetiye sistemiyle daha fazla kullanıcıya ulaşması planlanıyor.

OPENAI TARAYICINI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA TANITACAK

Öte yandan OpenAI da yapay zeka yarışında geri kalmıyor. Reuters’a konuşan kaynaklara göre ChatGPT’nin geliştiricisi, kendi yapay zeka destekli tarayıcısını önümüzdeki haftalarda tanıtacak. Bu yeni tarayıcı, klasik tıklama ve gezinme alışkanlıklarını bir sohbet arayüzüyle değiştirmeyi amaçlıyor. Kullanıcılar internette bir şey araştırmak istediklerinde ChatGPT benzeri bir asistanla konuşarak bilgiye ulaşabilecek. Ayrıca "Operator" adını taşıyan yapay zeka aracı da bu tarayıcıya entegre edilerek bilet alma veya form doldurma gibi görevlerin otomasyonunu sağlayacak.



Her iki tarayıcının da Chrome veya Safari gibi temel işlevlere sahip olması bekleniyor. Ancak en büyük farkları, yapay zekayı merkeze yerleştiren tasarımları. Bu da onları yalnızca bir eklenti ya da yardımcı araç değil, baştan sona akıllı birer dijital asistan haline getiriyor.



Haziran ayında dünya çapında yüzde 68 pazar payına sahip olan Google Chrome’un bu yeni rakipler karşısında nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

Google da geçtiğimiz yıl arama motoruna eklediği AI Overviews özelliğiyle yapay zeka yarışına katılmıştı. Ancak kullanıcı deneyimini tamamen dönüştürmeyi hedefleyen yeni tarayıcılarla rekabetin daha da kızışması bekleniyor.