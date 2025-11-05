Google ile Epic uzlaştı: Android dünyasında yeni dönem başlıyor

Teknoloji devi Alphabet bünyesindeki Google, bugün yaptığı açıklamada, Fortnite video oyununun geliştiricisi Epic Games ile kapsamlı bir mahkeme uzlaşmasına vardığını duyurdu.

Uzlaşma, Android ve uygulama mağazasında ücretleri düşürmeyi, rekabeti artırmayı ve hem geliştiriciler hem de tüketiciler için seçenekleri genişletmeyi amaçlayan reformları kapsıyor.

Reuters haber ajansının aktardığına göre iki şirket, San Francisco'daki federal mahkemeye sundukları ortak dilekçeyle, ABD Bölge Yargıcı James Donato'dan, Epic'in 2020'de açtığı antitröst davasını sonuçlandıran teklifi değerlendirmesini istedi. Epic, söz konusu davada Google'ı, kullanıcıların Android cihazlarda uygulamalara erişimini ve uygulama içi satın alma yöntemlerini yasa dışı olarak tekelleştirmekle suçlamıştı.

Teklifin yürürlüğe girmesi için, Epic'in 2023'te kazandığı jüri yargılamasını yöneten Yargıç Donato'nun onayı gerekiyor.

Yargıç Donato, geçen yıl Google'ın Play uygulama mağazasında kapsamlı reformlar yapılmasını zorunlu kılan bir ihtiyati tedbir kararı çıkarmıştı. Google ise bu reformların "fazla ileri gittiğini", rekabet gücüne zarar verdiğini ve kullanıcı güvenliğini tehlikeye attığını savunmuştu.

TEKLİF, GELİŞTİRİCİLERE YENİ İMKANLAR SUNUYOR

Yeni teklife göre Google, kullanıcıların yeni güvenlik standartlarını karşılayan üçüncü taraf uygulama mağazalarını daha kolay indirmesine ve kurmasına izin verecek. Bunun yanı sıra geliştiriciler, kullanıcıları hem uygulama içinden hem de harici internet bağlantıları aracılığıyla alternatif ödeme yöntemlerine yönlendirebilecek.

Google, Play Store üzerinden dağıtılan ancak alternatif ödeme seçeneklerini kullanan uygulamalardaki işlemler için hizmet bedelini yüzde 9 veya yüzde 20 ile sınırlandıracağını kaydetti. Google Android Ekosistemi Başkanı Sameer Samat, yaptığı açıklamada, önerilen değişikliklerin kullanıcı güvenliğini korurken geliştiriciler ve tüketiciler için esnekliği artırdığını ifade etti.

Samat, yarın yapılması planlanan duruşmada Yargıç Donato ile bu çözümü görüşmeyi beklediklerini söyledi.

Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney ise Google'ın teklifini "muhteşem" olarak nitelendirdi ve bu teklifin "Android'in açık platform olma yönündeki orijinal vizyonunu gerçekten pekiştirdiğini" belirtti.

YÜKSEK MAHKEME GOOGLE'IN TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

Google, Yargıç Donato’nun ihtiyati tedbir kararına federal temyiz mahkemesinde itiraz etmiş ancak başarılı olamamıştı. Mahkeme, temmuz ayında verdiği kararla tedbirin geçerliliğini onamıştı. ABD Yüksek Mahkemesi de geçen ay, Google'ın ihtiyati tedbir kararının bazı kısımlarını geçici olarak durdurma talebini geri çevirmişti.

Dün Google ve Epic tarafından sunulan mahkeme dilekçesinde, Yargıç Donato'dan mevcut ihtiyati tedbir kararının pek çok kısmını koruyarak bu kararı revize etmesi talep edildi.

Öte yandan Google, arama ve reklamcılık alanındaki ticari uygulamalarını sorgulayan hükümet, tüketici ve ticari davacılar tarafından açılan başka davalarla da karşı karşıya bulunuyor. Şirket, bu davalarda eyalet ve federal yasaları ihlal etmediğini savunuyor.