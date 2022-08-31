Google İsraille anlaştı: Yahudi yönetici istifa etti

Google, İsrail hükümetiyle 1 milyar dolarlık yapay zeka anlaşması imzaladı. Project Nimbus adındaki projeyle İsrail'in Filistinliler hakkında daha fazla yasadışı bilgi toplayacağını söyleyen üst düzey bir Yahudi çalışan itiraz etti. Tepkisinin ardından baskı gördüğünü söyleyen Koren istifasını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.08.2022 - 15:03

Google İsraille anlaştı: Yahudi yönetici istifa etti

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'ın, 'e "Project Nimbus" projesi için gelişmiş yapay zeka teknolojisi satmasına tepki gösteren bir Yahudi çalışanı, baskı gördüğü iddiasıyla istifa etti.

pazarlama birimi yöneticilerinden Ariel Koren, istifasını Twitter'dan duyurdu.

Koren, paylaşımında, Google'ın 'le 1 milyar dolarlık yapay zeka teknolojisi satış sözleşmesine karşı çıktığı gerekçesiyle baskı gördüğünü ve görev yerinin değiştirildiğini belirtti.

"Aktivistliğinin cezalandırıldığı"nı ifade eden Yahudi asıllı Koren, çalışma koşullarının kötüleştirildiği ve görev yerinin değiştirildiği gerekçesiyle istifa ettiğini kaydetti.

Koren, Google'ın askeri anlaşmalar yaptığını ve buna karşı çıkan personelinin sesini kısmaya çalıştığını iddia ederek şirketin, Filistinlilerin insan haklarını ihlal ettiği endişesini taşıyan ve Google'ı daha etik bir şirkete dönüştürmek isteyen çalışanlarını da susturduğunu belirtti.

Şirket içi muhalefeti bu şekilde susturmanın, Google'ın İsrail ordusu ve hükümetiyle olan ticari çıkarlarını korumasını sağladığına işaret eden Koren, Google çalışanlarını söz konusu projeye karşı durmaya çağırdı.

Koren, Google'ın İsrail'e "Project Nimbus” projesi için gelişmiş yapay zeka teknolojileri satış sözleşmesine verdiği tepkiyle gündeme gelmişti.

Söz konusu projeyle İsrail'in Filistinlileri izleyerek daha fazla yasa dışı veri toplayabileceği ve yasa dışı yerleşimleri daha kolay genişletebileceği iddia ediliyor.

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