Google, yeni geliştirdiği özellik ile konum geçmişi ve internet aktivitelerine dair verileri otomatik olarak silme imkanı getiriyor.

Teknoloji haberleri sitesi The Verge'nin haberine göre, Google, mayıs ayında duyurduğu kullanıcıların konum ve aktivite verilerini otomatik silmeye imkan tanıyan yeni özelliğini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Şirket tarafından Kaliforniya'da düzenlenen geliştirici etkinliği "Google I/O 2019"da, kullanıcı gizliliğinin ve veri güvenliğinin önemi vurgulanmıştı.

Google'nin kullanıma sunacağı bu yeni özellik, Apple gibi teknoloji devlerinin kullanıcılarına veri yönetimi konusunda daha fazla imkan sağlamasının ardından duyuruldu.

Kullanıcıların veri yönetimi yapmasına imkan veren bu uygulamalar, kullanıcı verilerinin üçüncü parti uygulamalar tarafından nasıl kullanıldığı ve şirketlerin kullanıcıların hangi verilerine sahip olduğuna dair detaylı bilgi sağlıyor.