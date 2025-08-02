Google kararından vazgeçti: Sadece "unutulan" linkler silinecek

Google, kısa URL servisi goo.gl hakkında daha önce açıkladığı kapanma kararında önemli bir değişikliğe gitti.

Şirket, 25 Ağustos 2025 itibarıyla tüm bağlantıların çalışmayı durduracağı yönündeki planından vazgeçti. Yeni karara göre, yalnızca uzun süredir kullanılmayan linkler devre dışı bırakılacak.

2019 yılında yeni bağlantı oluşturma desteğini sonlandıran Google, o tarihten bu yana sadece mevcut goo.gl linklerinin çalışmasına izin veriyordu. Ancak Temmuz 2024’te yapılan bir açıklamada, bu bağlantıların tamamının devre dışı bırakılacağı duyurulmuştu.

SON BİR AYDA HİÇ TIKLANMADI

Şirket, kararın gerekçesi olarak linklerin büyük bölümünün son bir ayda hiç tıklanmamış olmasını göstermişti.

Ancak kullanıcıların yoğun tepkisi üzerine geri adım geldi. Google, goo.gl linklerinin hala birçok dijital dokümanda, videoda ve içerikte aktif olarak kullanıldığını vurgulayarak güncellenmiş kararını duyurdu. Bu değişiklikle birlikte, aktif olarak kullanılan bağlantılar erişilebilir kalacak, yalnızca uzun süredir etkileşim almayan linkler sistem dışı bırakılacak.

