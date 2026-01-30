Google kullanıcıların özel konuşmalarını mı dinledi?

Google’ın sesli asistanı Google Assistant’ın kullanıcıların özel konuşmalarını izinsiz kaydettiği iddiasına ilişkin dava, 68 milyon dolarlık bir uzlaşmayla sonuçlanmak üzere.



İlk kez 2016’da gündeme gelen davada, davacılar teknoloji devini, özel konuşmaları yasa dışı biçimde kaydetmek ve bu verileri kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için kullanmakla suçlamıştı.

Normal şartlarda Google Assistant’ın çalışması için kullanıcıların “Hey Google” ya da “Ok Google” demesi gerekiyor. Ancak davaya konu olan bazı durumlarda, asistanın söylenenleri yanlış algılayarak kendiliğinden devreye girdiği ve bu hatalı tetiklenmeler sırasında konuşmaları kaydettiği öne sürüldü.

ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA PAYLAŞILDIĞI İDDİASI

İddialara göre Google Assistant yalnızca kullanıcıları gizlice dinlemekle kalmadı; bu kayıtların bir kısmı üçüncü taraf yüklenicilere de gönderildi.

Davacılar, ABD Kaliforniya Kuzey Bölgesi San Jose Mahkemesi’nden 68 milyon dolarlık ön uzlaşmanın onaylanmasını talep etti. Bu tutarın, bilgilendirme ve idari masraflar, vergiler, emanet ücretleri, avukatlık ücretleri ve dava temsilcilerine yapılacak ödemeleri kapsadığı belirtildi.

Uzlaşma kapsamında, 18 Mayıs 2016’dan sonra Google Home, Nest Hub veya Pixel akıllı telefon gibi Google üretimi bir cihaz satın alan ve özel konuşmalarının kaydedildiği ya da üçüncü taraf incelemecilere aktarıldığı iddia edilen kullanıcılar tazminat almaya hak kazanacak.

Ödenecek miktar, yapılan başvuru sayısına bağlı olarak cihaz başına yaklaşık 18 ila 56 dolar arasında değişecek. Davacıların avukatları ise uzlaşma tutarının üçte birini, yani 22 milyon doların üzerinde bir bedeli alacak.

GOOGLE HALEN KABUL ETMEDİ

Google, herhangi bir hukuka aykırılığı kabul etmezken, yaklaşık altı yıldır devam eden dava sürecinin ardından uzlaşmayı kabul etti. Anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için hâkimin onayı gerekiyor. Ön onay duruşmasının 19 Mart 2026’da yapılması planlanıyor.

Onay çıkması halinde, kullanıcılar e-posta yoluyla bilgilendirilecek ve başvuru yapmaları için süre tanınacak.

Benzer bir dava Apple’a karşı da açılmıştı. Apple, Aralık 2024’te sesli asistanı Siri’nin kullanıcıları gizlice dinlediği, bu bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşıldığı ve hedefli reklamlarda kullanıldığı iddialarıyla ilgili davada 95 milyon dolar ödeyerek uzlaşmaya varmıştı. Apple da suçlamaları reddetmesine rağmen anlaşmayı kabul etmişti.