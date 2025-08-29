Google Maps kullanıcıları Antarktika'da "UFO" keşfetti

Antarktika’da Koordinatları 66°16'24.5"S 100°59'03.5"E olarak verilen bu yapı, Antarktika kıyısına yaklaşık 90 mil uzaklıkta, Mill Adası’nın yakınlarında bulunuyor. Ayrıca Polonya’ya ait A. B. Dobrowolski Araştırma Üssü’ne yalnızca 6 mil mesafede.



UFO meraklısı Scott C. Waring, Google Maps’te görülen bu diske dikkat çekerek, “Hala orada! Kurtarılamayacak kadar zor mu, yoksa hala kullanılıyor mu?” ifadelerini kullandı. Waring’in YouTube’a yüklediği videodan sonra konu yeniden gündeme oturdu.



Cismin kenarını çevreleyen ince çizgi, popüler kültürdeki klasik UFO tasvirlerini andırıyor. Ancak tamamen siyah renkteki bu yapı, çevresindeki kar ve kayalarla güçlü bir kontrast oluşturuyor. Reddit’te yıllar önce paylaşılan görüntülerde kullanıcılar farklı yorumlar yaptı; kimisi bunu bir “hava balonu”, kimisi “Nazi üssü”, kimisi de yalnızca “eriyen göl suyu” olarak nitelendirdi.

BİLİM İNSANLARINDAN AÇIKLAMA

Bilim insanları ise konuyu farklı değerlendiriyor. Newcastle Üniversitesi’nden glasyolog Prof. Bethan Davies, söz konusu yapının aslında “kayalık bir çukurda oluşan küçük bir göl” olduğunu belirterek, “Gölün yüzeyi kara göre daha fazla güneş ışığı emiyor, bu da etraftaki karı eriterek yarım daire biçiminde bir görüntü oluşturuyor” dedi.



Antarktika daha önce de Google Maps’teki gizemli yapılar nedeniyle gündeme gelmişti. Geçtiğimiz yıllarda bölgede görülen “kapı benzeri” bir yapı ve Nevada’daki Area 51’de keşfedilen üçgen kule, benzer şekilde UFO teorilerini alevlendirmişti.