Google Maps, sürücülerin uzun süredir beklediği özelliği kullanıma soktu

Google Maps kıdemli ürün yöneticisi Rio Akasaka tarafından duyurulen yeni özelliğe göre, iPhone’unuzla arabanıza USB, Bluetooth veya CarPlay üzerinden bağlanmanız yeterli.

Sürüşü bitirip arabadan indiğinizde Google Maps otomatik olarak park yerinizi işaretliyor ve kaydedilen konum 48 saate kadar saklanıyor.

Tekrar araca binip sürüşe başladığınızda ise ikon kendiliğinden kayboluyor.

DAHA ÖNCE MANUEL KAYDEDİLİYORDU

Daha önce kullanıcılar park yerini manuel olarak kaydedebiliyordu; yeni olan, işlemin artık tamamen otomatik hale gelmesi.

Google, ayrıca park konumu simgesi olarak varsayılan “P” işareti yerine kullanıcının seçtiği özel araç ikonlarını kullanabilen yeni bir güncellemeyi de devreye soktu. Özel araç ikonları ilk kez 2020’de eklenmişti ve bu yıl sekiz yeni araç tasarımı daha eklenmişti.

SADECE iOS'TA ÇALIŞIYOR

Otomatik park yeri kaydetme özelliği şimdilik yalnızca iOS’ta mevcut. Android’de de bir park hatırlatma sistemi bulunuyor, ancak kullanıcı park ikonunu manuel olarak kaldırmadıkça kaybolmuyor.

Bu yeni otomasyon, Google Maps kullanıcılarının park yerlerini takip etmeyi çok daha zahmetsiz hale getiriyor.