Google okyanusun ortasına yapay zeka veri merkezi kuruyor

Reuters’ın incelediği belgelere ve yetkililerle yapılan görüşmelere göre Google, bu yılın başlarında Avustralya Savunma Bakanlığı ile imzaladığı bulut anlaşmasının ardından, Hint Okyanusu’ndaki Christmas Adası’nda yapay zeka odaklı bir veri merkezi kurmaya hazırlanıyor.

Endonezya’nın yaklaşık 350 kilometre güneyinde bulunan adadaki tesisin büyüklüğü, maliyeti ve kullanım amacı gibi detaylar gizli tutuluyor. Ancak askeri uzmanlara göre bu adım, Avustralya’nın Çin’in denizaltı ve deniz faaliyetlerini izleme kapasitesini artıracak stratejik bir hamle niteliğinde.

Christmas Adası yerel yönetimi ve meclis kayıtlarına göre Google, veri merkezini adanın havaalanı yakınındaki bir araziye kurmak için ileri düzey görüşmeler yürütüyor. Şirketin, tesisin enerji ihtiyacını karşılamak üzere yerel bir madencilik firmasıyla da anlaşma hazırlığında olduğu belirtiliyor.

"KOMUTA MERKEZİ NİTELİĞİNDE OLACAK"

Eski ABD Donanma stratejisti Bryan Clark, adanın, potansiyel çatışmalarda insansız sistemlerin yönetimi açısından “ileri bir komuta ve kontrol noktası” işlevi görebileceğini söyledi.

Clark, “Bu veri merkezi, gözetleme, hedefleme ve mürettebatsız sistemlerin koordinasyonu için yapay zeka destekli komuta ve kontrol görevlerinde kullanılabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Clark ayrıca, denizaltı kablolarının uydulara göre daha güvenilir iletişim sağladığını, Çin’in olası bir kriz anında uydu iletişimlerini veya Starlink bağlantılarını engellemesinin beklendiğini ifade etti.

BİN 600 KİŞİ YAŞIYOR

Google, geçtiğimiz ay Darwin’i Christmas Adası’na bağlayacak ilk denizaltı kablosu için çevre onayı başvurusunda bulundu. Kablo bağlantısının, ABD ordusuyla çalışan SubCom tarafından kurulacağı kaydedildi.

Christmas Adası Shire Başkanı Steve Pereira, yönetiminin inşaat onayını vermeden önce projenin toplumsal etkilerini değerlendirdiğini söyledi. Pereira, “Bu tesis altyapı, istihdam ve ekonomik canlılık sağlayacak. Ada halkı genel olarak destek veriyor” dedi.

Yaklaşık 1.600 kişinin yaşadığı ada, geçmişte zayıf telekomünikasyon ağı ve sınırlı istihdam olanaklarıyla biliniyordu. Ancak son dönemde artan savunma faaliyetleri ve yatırımlar, adanın stratejik önemini artırdı.

Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Peter Leavy ise adanın konumunun, Sunda, Lombok ve Malakka Boğazları üzerindeki hareketliliği izlemek için “son derece avantajlı” olduğunu vurguladı.