ABD medyasında çıkan haberlere göre Google yöneticilerinden Diane Greene, 2019 yılı sonunda süresi biten 18 aylık anlaşmayı yenilememe kararı aldıklarını çalışanlara duyurdu.
"Maven" adlı askeri yapay zeka projesinin 8 milyon 6 bin dolar hacme sahip olduğu belirtiliyor.
Proje kapsamında kullanılan algoritmalar aracılığıyla insansız hava araçlarından alınan görüntülerdeki insanların kim olduğu otomatik olarak teşhis edilebiliyor.
Google çalışanları daha önce projeye karşı bir imza kampanyası düzenleyerek şirketi "savaş ticaretinden" uzak durmaya çağırmıştı.