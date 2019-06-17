ABD merkezli teknoloji devi Google, şarkı sözlerini çaldığı iddiası ile gündemde.



İddia online şarkı sözü ve müzik bilgisi platformu Genius'tan geldi. Kullanıcıların bazı şarkılar ile ilgili Google’da arama yaptığında karşılarına çıkan özel kutudaki içeriklerin izinsiz kullanıldığı iddia edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Genius, bir süredir kendi şarkı sözlerinin kopyalanıp, kopyalanmadığını belirlemek için bir yöntem kullanıyordu.



Kendi geliştirdiği bir filigranla özel bir işareti şarkı sözlerinin başına ve sonuna yerleştiren Genius, bu yöntem sayesinde kopyalanan şarkı sözlerini tespit edebiliyordu.



GOOGLE İDDİAYI YALANLADI



The Wall Street Journal’ın haberine göre, platform bu yöntemle Google’ın şarkı sözlerini çaldığını iddia etti. Google ise The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada söz konusu iddiayı yalanladı.



Genius söz konusu iddiasını henüz adli makamlara taşımadı. Ancak ABD basınında yer alan haberlere göre, şarkı sözlerinin fikri mülkiyetine sahip olmayan şirketin iddiasını kanıtlaması durumunda dahi istediği sonucu alması hayli güç.

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