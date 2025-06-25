Google Search tarih oluyor: Yerine geçecek sistem belli oldu

Google, arama sistemini tamamen değiştiren, yapay zeka destekli yeni sistemini Amerika'dan sonra ilk kez Hindistan’da hayata geçirdi.

Bu hamleyle birlikte Google, yapay zeka tabanlı arama modelini dünya genelinde yaygınlaştırma sürecine resmen başlamış oldu. Türkiye’nin de yakın zamanda bu listeye dahil edilmesi bekleniyor.

YENİ NESİL ARAMA ASİSTANI

Yeni sistemin temelinde Google’ın gelişmiş yapay zeka modeli Gemini 2.5 bulunuyor. Bu modelle çalışan arama asistanı, geleneksel Google aramalarından farklı olarak, sorulan bir soruyu önce analiz edip alt başlıklara ayırıyor ve ardından çok daha kapsamlı ve yapılandırılmış sonuçlar sunuyor.



Artık klasik sonuçların yerini, doğrudan bilgi sunan yapay zeka yanıtları ve bu bilgilerin kaynak özetleri almaya başlıyor.

Kullanıcılar yalnızca bağlantı listeleriyle değil, bu bağlantılardan derlenen içeriklere de ulaşacak.

Yeni yapay zeka destekli arama modu, kullanıcıların yalnızca metin yazarak değil, aynı zamanda görsel yükleyerek ya da sesli komut vererek de arama yapmasına olanak tanıyacak. Böylece görsel içerikler veya sözlü ifadelerle de hızlı ve detaylı sonuçlar elde etmek mümkün hale geliyor.

TÜM PLATFORMLARDA KULLANILABİLİR

Sistem şu anda Android ve iOS işletim sistemleri üzerinde aktif olarak kullanılabiliyor. Masaüstü kullanıcıları ise Google’ın arama çubuğunda yer alan yeni bir kısayol aracılığıyla bu özelliğe erişebiliyor. Google, yapay zeka modunu dünya genelinde aşamalı şekilde sunacağını belirtirken, Hindistan dışındaki ülkelere ne zaman geçiş yapılacağı henüz açıklanmadı.



Google’ın bu yeni adımı, geleneksel arama motoru anlayışını kökten değiştiriyor. Bilgiye erişim artık sadece bağlantı tıklamakla sınırlı değil; derlenmiş, açıklanmış ve yapılandırılmış biçimde sunuluyor. Bu gelişmeyle birlikte “Google’da aramak” yeni bir anlam kazanacak.