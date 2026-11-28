Google-SpaceX işbirliği derinleşiyor
28.11.2026 12:55
SpaceX, halka arzından önce Google ile çok yıllı bulut hizmeti anlaşması imzalamıştı.
Milyarder Elon Musk, Google'ın SpaceX'ten daha fazla bilgi işlem kapasitesi kiralamakla ilgilendiğini açıkladı.
Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, X platformundan yaptığı paylaşımda, Google'ın SpaceX'ten daha fazla bilgi işlem kapasitesi kiralamak istediğini belirtti.
Musk paylaşımda konuya ilişkin ek detay vermedi.
SpaceX, halka arzından önce Google ile çok yıllı bulut hizmeti anlaşması imzalamıştı. Haziran ayında duyurulan ve SpaceX'in yapay zeka altyapı birimi SpaceXSI ile yapılan sözleşme kapsamında Google, bu yılın ekim ayından Haziran 2029'a kadar SpaceX'e aylık 920 milyon dolar ödeyecek.
Toplam değeri yaklaşık 30 milyar doları bulan anlaşma, Gemini Enterprise'a yönelik artan talebi karşılamak üzere yaklaşık 110 bin Nvidia grafik işlemcisi (GPU), merkezi işlemci (CPU), bellek ve diğer donanımları kapsıyor.
Taraflar 2027'den itibaren 90 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilecek.
YAPAY ZEKA ALTYAPISINA MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM
Üretken yapay zeka hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla bilgi işlem altyapısına yönelik talep hızla arttı.
Teknoloji şirketleri, Nvidia ve diğer üreticilerin gelişmiş çipleriyle donatılmış veri merkezlerine büyük yatırımlar yapıyor.
Google'ın rakibi Anthropic de mayıs ayında SpaceX'in bilgi işlem kaynaklarından yararlanmak üzere anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
SpaceX, haziran ayında düzenleyici kurumlara yaptığı bildirimde, Anthropic ve Google ile yapılan bilgi işlem kapasitesi anlaşmalarının toplam değerinin 70 milyar doları aştığını açıklamıştı.
Mevcut Memphis merkezinin ötesine geçmeyi hedefleyen SpaceX, bu ay yaptığı açıklamada Teksas'taki Rio Grande Vadisi'nde yer alan Starbase'de yeni bir süper bilgisayar tesisi ve Arizona'daki Cochise County'de ikinci bir yerleşke kurmak için 74 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını duyurdu.
Google'ın çatı şirketi Alphabet, SpaceX'te yaklaşık yüzde 4,9'luk paya denk gelen 555 milyon hisseye sahip.
HİSSE ORTAKLIĞINDAN YÖNETİM KURULU AYRILIĞINA
SpaceX ile Google arasındaki ilişki dev yapay zeka altyapısı anlaşmalarının yanı sıra büyük bir hisse ortaklığına ve uzaydaki bilgi işlem rekabetine uzanıyor.
Google'ın çatı şirketi Alphabet, SpaceX'te yaklaşık yüzde 4,9'luk paya denk gelen 555 milyon hisseye sahip.
2015 yılında yaklaşık 900 milyon ila 1 milyar dolara satın alınan bu hisselerin değeri, 30 Eylül 2026 itibarıyla 83,7 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, Alphabet'in kamuya açıkladığı hisse senedi portföyünün yaklaşık yüzde 95'ini oluşturuyor.
Ancak iki şirket arasındaki rekabet son dönemde yönetim düzeyinde ayrılıklara yol açtı. Google yöneticisi Don Harrison, 11 yılın ardından 4 Kasım'da SpaceX yönetim kurulundan istifa etti.
Musk, iki şirketin yapay zeka, bulut altyapısı, uydu tabanlı mobil hizmetler ve otonom araçlar (Alphabet'in Waymo birimi ile olası SpaceX-Tesla birleşmesi) alanlarında giderek daha fazla kesişmesi nedeniyle "çok fazla çıkar çatışması" yaşandığını ifade etti.
İki şirket aynı zamanda uzayda yapay zeka donanımlarını test ediyor. Google, geçen ay SpaceX'in Falcon 9 roketiyle "Project Suncatcher" adlı prototip yapay zeka uydusunu yörüngeye fırlattı.
ABD makamları ise 26 Kasım'da SpaceX'in güneş enerjisiyle çalışan bir milyona kadar yörünge veri merkezi uydusu konuşlandırma planına onay verdi.