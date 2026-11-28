Tesla ve SpaceX 'in CEO'su Elon Musk , X platformundan yaptığı paylaşımda, Google 'ın SpaceX'ten daha fazla bilgi işlem kapasitesi kiralamak istediğini belirtti.

Musk paylaşımda konuya ilişkin ek detay vermedi.

SpaceX, halka arzından önce Google ile çok yıllı bulut hizmeti anlaşması imzalamıştı. Haziran ayında duyurulan ve SpaceX'in yapay zeka altyapı birimi SpaceXSI ile yapılan sözleşme kapsamında Google, bu yılın ekim ayından Haziran 2029'a kadar SpaceX'e aylık 920 milyon dolar ödeyecek.

Toplam değeri yaklaşık 30 milyar doları bulan anlaşma, Gemini Enterprise'a yönelik artan talebi karşılamak üzere yaklaşık 110 bin Nvidia grafik işlemcisi (GPU), merkezi işlemci (CPU), bellek ve diğer donanımları kapsıyor.

Taraflar 2027'den itibaren 90 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilecek.